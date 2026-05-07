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Βιομηχανία σε άνοδο στη Γερμανία: «Έκρηξη» παραγγελιών τον Μάρτιο
Ειδήσεις
10:35 - 07 Μάι 2026

Βιομηχανία σε άνοδο στη Γερμανία: «Έκρηξη» παραγγελιών τον Μάρτιο

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία τον Μάρτιο, ενισχύοντας τις ενδείξεις ανάκαμψης της βιομηχανικής δραστηριότητας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι νέες παραγγελίες στη μεταποίηση αυξήθηκαν κατά 5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, έναντι αναθεωρημένης ανόδου 1,4% τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν αύξηση μόλις 1%.

Καθοριστική συμβολή στην άνοδο είχαν οι παραγγελίες στον κλάδο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οι οποίες εκτινάχθηκαν κατά 21,5%, καθώς και στους τομείς των ηλεκτρονικών, οπτικών και προϊόντων επεξεργασίας δεδομένων με αύξηση 14,4%. Θετική ήταν και η πορεία της μηχανολογίας, όπου οι παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 6,9%.

Η βελτίωση αποτυπώθηκε σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων. Τα ενδιάμεσα αγαθά σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 9,2%, ενώ τα καταναλωτικά αγαθά ενισχύθηκαν κατά 7,3%. Άνοδο 2,1% κατέγραψαν και τα κεφαλαιουχικά αγαθά.

Σημαντική ώθηση προήλθε και από τη διεθνή ζήτηση, με τις παραγγελίες από το εξωτερικό να αυξάνονται συνολικά κατά 5,6%. Οι χώρες της ευρωζώνης κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ενίσχυση με άνοδο 10,1%, ενώ οι παραγγελίες από αγορές εκτός ευρώ αυξήθηκαν κατά 2,7%. Παράλληλα, οι εγχώριες παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 4%.

Ακόμη και χωρίς να υπολογίζονται οι μεγάλες μεμονωμένες συμβάσεις, οι συνολικές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 5,1%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2023.

Ωστόσο, σε επίπεδο τριμήνου, οι νέες εργοστασιακές παραγγελίες στο πρώτο τρίμηνο του 2026 εμφάνισαν μείωση 4,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στον ιδιαίτερα αυξημένο όγκο μεγάλων παραγγελιών που είχε καταγραφεί στα τέλη του 2025. Εξαιρουμένων αυτών των συμβολαίων, οι παραγγελίες παρουσίασαν αύξηση 1,6%.

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