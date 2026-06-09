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Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο «Απάτσι» και θα απαντήσουμε
Ειδήσεις
20:19 - 09 Ιουν 2026

Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο «Απάτσι» και θα απαντήσουμε

Reporter.gr Newsroom
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Απάντηση των ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη προαναγγέλλει ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω Truth Social, κατηγορώντας το Ιράν για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου τύπου Απάτσι στα Στενά του Ορμούζ.  

«Μόλις ενημερώθηκα από τον Μεγάλο Στρατό μας ότι χθες το βράδυ [8/6] οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα εξαιρετικά εξελιγμένα ελικόπτερα Απάτσι, ενώ εκτελούσε περιπολία πάνω από τα Στενά του Ορμούζ», γράφει αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος και προσθέτει:

«Στο περιστατικό εμπλέκονταν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι και οι δύο ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ πρέπει, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση».

«Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», καταλήγει ο ίδιος, κλείνοντας την ανάρτησή του.

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Σημειώνεται πως, μέχρι την ανάρτηση Τραμπ, η αιτία της πτώσης του αμερικανικού ελικοπτέρου κοντά στα Στενά του Ορμούζ δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως.

Το μόνο που είχε γίνει γνωστό ήταν πως το ελικόπτερο τύπου AH-64 Apache κατέπεσε κοντά στις ακτές του Ομάν, ενώ εκτελούσε περιπολία στην περιοχή και πως οι αμερικανικές δυνάμεις διερευνούσαν τα αίτια της πτώσης.

Επίσης, όπως είχε γνωστοποιηθεί, οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου δύο ώρες μετά το περιστατικό, από θαλάσσιο drone.

Η είδηση σχετικά με την πτώση του ελικοπτέρου ήρθε λίγες ώρες μετά τα αισιόδοξα μηνύματα Τραμπ για το τέλος του πολέμου μέσω επικείμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες.

Μετά την ανάρτηση Τραμπ, οι επενδυτές στην αγορά πετρελαίου δεν άργησαν να αντιδράσουν, με το αμερικανικό αργό να περιορίζει τις απώλειές του από το 5% στο 3,65%, αγγίζοντας τα 87,97 δολάρια, και το Brent να ανεβαίνει ξανά στα 91,52 δολάρια, περιορίζοντας, επίσης, τις απώλειές του από το 4% στο 3% περίπου.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/06/2026 - 20:27
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