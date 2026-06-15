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Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε
Ειδήσεις
16:12 - 15 Ιουν 2026

Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι πρότεινε τη διεξαγωγή συνάντησης με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7), με στόχο την επανεκκίνηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό ηγέτη, η ρωσική πλευρά δεν έδειξε διάθεση να προχωρήσει σε διάλογο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Κίεβο, σε χώρο που υπέστη ζημιές από πρόσφατη ρωσική επίθεση, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ουκρανική πρόταση προέβλεπε μια συνάντηση στο πλαίσιο της συνόδου της G7, παρουσία κορυφαίων δυτικών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως δήλωσε, η Ουκρανία μετέφερε το μήνυμα ότι είναι έτοιμη για απευθείας συνομιλίες με τη ρωσική ηγεσία, θεωρώντας ότι η παρουσία των ηγετών των μεγαλύτερων δυτικών οικονομιών θα μπορούσε να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, τόσο οι ευρωπαϊκές χώρες όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν την ιδέα μιας τέτοιας συνάντησης. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η Ρωσία δεν έδωσε σαφές σήμα ότι είναι διατεθειμένη να προσέλθει σε διάλογο, γεγονός που, κατά την ουκρανική πλευρά, καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη απροθυμία της Μόσχας να εξετάσει διπλωματικές λύσεις.

Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Κίεβο συζήτησε την πρόταση με Αμερικανούς αξιωματούχους καθώς και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ η πρόσκληση μεταφέρθηκε και απευθείας στη ρωσική πλευρά μέσω των διπλωματικών διαύλων επικοινωνίας. Παρά τις σχετικές επαφές, δεν υπήρξε συγκεκριμένη ανταπόκριση από τη Μόσχα.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται λίγες ημέρες μετά από δημόσια πρόσκληση που είχε απευθύνει ο Ζελένσκι προς τον Πούτιν για απευθείας συνάντηση. Στην επιστολή του, ο Ουκρανός πρόεδρος άφηνε να εννοηθεί ότι οι επιπτώσεις του πολέμου ασκούν ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στη ρωσική οικονομία, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες καθιστούν αναγκαία μια πολιτική διέξοδο.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε απορρίψει δημόσια την ανάγκη μιας τέτοιας συνάντησης, δηλώνοντας ότι δεν διακρίνει λόγους που να δικαιολογούν απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο υπό τις παρούσες συνθήκες. Παράλληλα, είχε υποβαθμίσει τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, εκτιμώντας ότι δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για τη ρωσική οικονομία.

Οι δηλώσεις Ζελένσκι πραγματοποιήθηκαν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία βρέθηκε αντιμέτωπη με νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων. Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νυχτερινά πλήγματα που έπληξαν το Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Ρώσο ηγέτη ότι ενεργεί με «κυνικό τρόπο», υποστηρίζοντας ότι η μαζική επίθεση σημειώθηκε λίγες μόλις ώρες μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πούτιν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Ενόψει της συνόδου της G7, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι βασικός στόχος των επαφών του με τους δυτικούς ηγέτες είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας. Όπως τόνισε, η χώρα του χρειάζεται επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τα συνεχιζόμενα ρωσικά πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα.

Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες τρόπους άσκησης μεγαλύτερης πίεσης προς τη Μόσχα, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός και, τελικά, σε μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Η σύνοδος της G7 αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία σημαντική ευκαιρία για συντονισμό των δυτικών συμμάχων απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, με το ζήτημα της στρατιωτικής στήριξης του Κιέβου και των πιθανών διπλωματικών πρωτοβουλιών να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

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