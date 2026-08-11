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Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους
Ειδήσεις
11:07 - 11 Αυγ 2026

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας με πυραύλους από τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το POLITICO, η ρωσική επίθεση σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον 19 στη Ζαπορίζια, δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, Ρεχίνα Χαρτσένκο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η πόλη επλήγη από βαλλιστικούς πυραύλους της Βόρειας Κορέας, πυραύλους Zircon και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, έγραψε: «Ήταν μια βίαιη επίθεση, σχεδιασμένη ώστε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή καταστροφή, ειδικά σε μη στρατιωτικές υποδομές».

Όπως επισημαίνει το POLITICO, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν έχουν εμβαθύνει τις σχέσεις τους από την έναρξη του πολέμου του Κρεμλίνου στην Ουκρανία. Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο Πεκίνο, ο Κιμ δεσμεύτηκε ότι θα κάνει «ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη Ρωσία».

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν επιθέσεις σε νοσοκομείο του Κιέβου και σε επιχειρήσεις, με τουλάχιστον έναν άνθρωπο να τραυματίζεται. Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε αργά το βράδυ της Δευτέρας τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο.

Η Μόσχα επιτέθηκε επίσης σε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στη Χερσώνα και το Χάρκοβο, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον Ζελένσκι. Επιπλέον επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές του Ντονέτσκ, του Ντνίπρο και του Μικολάιβ.

«Κάθε βήμα που κάνει η Ρωσία — η αύξηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, η εισαγωγή βορειοκορεατικού εξοπλισμού, η προετοιμασία για επιστράτευση — όλα αυτά δείχνουν ότι η Μόσχα προετοιμάζεται όχι για ειρήνη, αλλά για κλιμάκωση», έγραψε ο Ζελένσκι.

Να σημειωθεί ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις της αυτό το καλοκαίρι, με τον Ζελένσκι να καλεί τους δυτικούς συμμάχους να βοηθήσουν το Κίεβο να ενισχύσει την αντιαεροπορική του άμυνα και να αυξήσουν την πίεση των κυρώσεων στις εταιρείες που τροφοδοτούν τον πόλεμο της Μόσχας.

Ωστόσο, σύμφωνα με Ευρωπαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους, η Ευρώπη εξαντλεί τα αποθέματά της σε αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot για την κατάρριψη των ρωσικών πυραύλων.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει εξαπολύσει αντεπιθέσεις, στοχεύοντας ρωσικές υποδομές, μεταξύ άλλων διυλιστήρια πετρελαίου και κτίρια που ανήκουν στον κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries.

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Τρίτη ότι δύο αποθήκες της Wildberries στην περιοχή Βορονέζ, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από επιθέσεις με drones, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του.

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