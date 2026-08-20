Ανεπιθύμητος ο Kanye West στην Ευρώπη, άκυρο και από το… Κρεμλίνο

Ο ράπερ Ye, γνωστός στο παρελθόν ως Kanye West, ενδέχεται να επισκεφθεί τη Ρωσία αργότερα το φθινόπωρο. Ωστόσο, το Κρεμλίνο ξεκαθαρίζει ότι η διοργάνωση μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αποτελεί δική του αρμοδιότητα.

Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν την Πέμπτη τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αν ο Πούτιν θα μπορούσε να συναντήσει τον αμφιλεγόμενο Αμερικανό καλλιτέχνη κατά την επίσκεψή του, εκείνος απάντησε χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτό δεν είναι η Mosconcert — είναι η Προεδρική Διοίκηση».

Ο Ye αναμένεται να εμφανιστεί στη Gazprom Arena της Αγίας Πετρούπολης, χωρητικότητας περίπου 70.000 θεατών, στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Εάν οι συναυλίες πραγματοποιηθούν, θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους δυτικούς μουσικούς που εμφανίζονται στη Ρωσία μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Τα εισιτήρια, με τιμές από 9.000 έως 160.000 ρούβλια (περίπου 92 έως 1.642 ευρώ), εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Προβλήματα στην ευρωπαϊκή περιοδεία

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του ράπερ, ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες, όπως επισημαίνει το Politico.

Τον Απρίλιο, η Βρετανία του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της εμφάνισής του στο φεστιβάλ Wireless του Λονδίνου.

Τον Ιούλιο ακυρώθηκε επίσης φεστιβάλ στη Σλοβακία όπου επρόκειτο να εμφανιστεί, ενώ συναυλίες στη Γαλλία, την Πολωνία, την Ιταλία και την Τσεχία έχουν επίσης ματαιωθεί.

Οι αντιδράσεις εναντίον του συνδέονται με μια σειρά από αντισημιτικές και φιλοναζιστικές δηλώσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Ο Ye έχει εκφραστεί θετικά για τον Αδόλφο Χίτλερ, έχει κυκλοφορήσει τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» και έχει πουλήσει προϊόντα με το σύμβολο της σβάστικας.

Ακόμη και στη Ρωσία υπάρχουν αντιδράσεις

Δεν φαίνεται, πάντως, να είναι όλοι στη Ρωσία ενθουσιασμένοι με την επίσκεψή του.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο συντηρητικός Ρώσος βουλευτής Βιτάλι Μιλονόφ πρότεινε ο Ye να ερμηνεύσει παραδοσιακά ρωσικά τραγούδια κατά την επίσκεψή του. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ίσως, μετά από αυτό, σταματήσει τις «αηδιαστικές συμπεριφορές» του και γίνει «ένας φυσιολογικός άνθρωπος».

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι η εξάλειψη του υποτιθέμενου «ναζισμού» στην Ουκρανία αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που επικαλείται για τον πόλεμο εναντίον της χώρας.

Με λίγα λόγια: ο Ye φαίνεται πως θα έχει μια ιδιαίτερα πολυσυζητημένη παρουσία στη Ρωσία, όμως —τουλάχιστον σύμφωνα με το Κρεμλίνο— μια συνάντηση με τον Πούτιν δεν είναι κάτι που βρίσκεται στην ατζέντα.