ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανεπιθύμητος ο Kanye West στην Ευρώπη, άκυρο και από το… Κρεμλίνο
Ειδήσεις
17:12 - 20 Αυγ 2026

Ανεπιθύμητος ο Kanye West στην Ευρώπη, άκυρο και από το… Κρεμλίνο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ράπερ Ye, γνωστός στο παρελθόν ως Kanye West, ενδέχεται να επισκεφθεί τη Ρωσία αργότερα το φθινόπωρο. Ωστόσο, το Κρεμλίνο ξεκαθαρίζει ότι η διοργάνωση μιας συνάντησης με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αποτελεί δική του αρμοδιότητα.

Όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν την Πέμπτη τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αν ο Πούτιν θα μπορούσε να συναντήσει τον αμφιλεγόμενο Αμερικανό καλλιτέχνη κατά την επίσκεψή του, εκείνος απάντησε χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτό δεν είναι η Mosconcert — είναι η Προεδρική Διοίκηση».

Ο Ye αναμένεται να εμφανιστεί στη Gazprom Arena της Αγίας Πετρούπολης, χωρητικότητας περίπου 70.000 θεατών, στις 10 και 11 Οκτωβρίου. Εάν οι συναυλίες πραγματοποιηθούν, θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους δυτικούς μουσικούς που εμφανίζονται στη Ρωσία μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

Τα εισιτήρια, με τιμές από 9.000 έως 160.000 ρούβλια (περίπου 92 έως 1.642 ευρώ), εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Προβλήματα στην ευρωπαϊκή περιοδεία

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του ράπερ, ωστόσο, έχει αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες, όπως επισημαίνει το Politico.

Τον Απρίλιο, η Βρετανία του απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση της εμφάνισής του στο φεστιβάλ Wireless του Λονδίνου.

Τον Ιούλιο ακυρώθηκε επίσης φεστιβάλ στη Σλοβακία όπου επρόκειτο να εμφανιστεί, ενώ συναυλίες στη Γαλλία, την Πολωνία, την Ιταλία και την Τσεχία έχουν επίσης ματαιωθεί.

Οι αντιδράσεις εναντίον του συνδέονται με μια σειρά από αντισημιτικές και φιλοναζιστικές δηλώσεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Ο Ye έχει εκφραστεί θετικά για τον Αδόλφο Χίτλερ, έχει κυκλοφορήσει τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» και έχει πουλήσει προϊόντα με το σύμβολο της σβάστικας.

Ακόμη και στη Ρωσία υπάρχουν αντιδράσεις

Δεν φαίνεται, πάντως, να είναι όλοι στη Ρωσία ενθουσιασμένοι με την επίσκεψή του.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο συντηρητικός Ρώσος βουλευτής Βιτάλι Μιλονόφ πρότεινε ο Ye να ερμηνεύσει παραδοσιακά ρωσικά τραγούδια κατά την επίσκεψή του. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ίσως, μετά από αυτό, σταματήσει τις «αηδιαστικές συμπεριφορές» του και γίνει «ένας φυσιολογικός άνθρωπος».

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι η εξάλειψη του υποτιθέμενου «ναζισμού» στην Ουκρανία αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που επικαλείται για τον πόλεμο εναντίον της χώρας.

Με λίγα λόγια: ο Ye φαίνεται πως θα έχει μια ιδιαίτερα πολυσυζητημένη παρουσία στη Ρωσία, όμως —τουλάχιστον σύμφωνα με το Κρεμλίνο— μια συνάντηση με τον Πούτιν δεν είναι κάτι που βρίσκεται στην ατζέντα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στα «κόκκινα» η Wall Street ελέω πετρελαίου, ομολόγων και Walmart
Χρηματιστήρια

Στα «κόκκινα» η Wall Street ελέω πετρελαίου, ομολόγων και Walmart

Πώς μπορούν να αποφευχθούν οικογενειακές συγκρούσεις για κληρονομιές και περιουσιακά
Ειδήσεις

Πώς μπορούν να αποφευχθούν οικογενειακές συγκρούσεις για κληρονομιές και περιουσιακά

Alaska Airlines: Νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Σιάτλ από τον Μάιο του 2027
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Alaska Airlines: Νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Σιάτλ από τον Μάιο του 2027

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρωσία: Στα χαμηλότερα επίπεδα άνω των 6 ετών τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας
Εμπορεύματα

Ρωσία: Στα χαμηλότερα επίπεδα άνω των 6 ετών τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας

ΝΑΤΟ: Νέα αμυντικά σχέδια για πιθανή ρωσική επίθεση – Τι προβλέπουν
Ειδήσεις

ΝΑΤΟ: Νέα αμυντικά σχέδια για πιθανή ρωσική επίθεση – Τι προβλέπουν

Συναγερμός στη Ζαπορίζια: Χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός – Σε λειτουργία οι εφεδρικές γεννήτριες
Ειδήσεις

Συναγερμός στη Ζαπορίζια: Χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός – Σε λειτουργία οι εφεδρικές γεννήτριες

Οι Ρώσοι αποσύρουν δισ. από τις τράπεζες – Φόβοι για κατάσχεση καταθέσεων από το Κρεμλίνο
Ειδήσεις

Οι Ρώσοι αποσύρουν δισ. από τις τράπεζες – Φόβοι για κατάσχεση καταθέσεων από το Κρεμλίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/08/2026 - 20:55

ΕΕ: Στο 62% οι αποθήκες φυσικού αερίου – «Σε καλό δρόμο» η Ευρώπη για τον χειμώνα

Magazino
20/08/2026 - 20:15

Άτμισμα και Έφηβοι: Οι κρυφοί κίνδυνοι, η ψύχωση και τα συνθετικά κανναβινοειδή

Χρηματιστήρια
20/08/2026 - 20:02

Ευρωαγορές: Νέα πτώση με φόντο Ιράν, πετρέλαιο και νομισματική πολιτική

Εμπορεύματα
20/08/2026 - 19:45

Ρωσία: Στα χαμηλότερα επίπεδα άνω των 6 ετών τα αποθέματα χρυσού της κεντρικής τράπεζας

Πολιτική
20/08/2026 - 19:14

ΥΠΕΞ: Αβάσιμοι και απαράδεκτοι οι τουρκικοί ισχυρισμοί για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ

Ειδήσεις
20/08/2026 - 19:05

LPG: «Σπάει» η αλυσίδα μέσω Παναμά – Η Chevron στρέφεται σε μεταφορτώσεις πλοίο με πλοίο για Ασία

Πολιτική
20/08/2026 - 18:55

ΔΕΘ: Η μάχη για την τσέπη των πολιτών ξεκινά – Τα κυβερνητικά σχέδια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:45

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις επιταγές βιβλίων - Από 21/8 οι ενστάσεις

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:36

Κολομβία: Τραγωδία σε παράνομο χρυσωρυχείο – 13 νεκροί, 7 τραυματίες και ένας αγνοούμενος

Τεχνολογία
20/08/2026 - 18:33

Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης που αλλάζει υγεία, πολέμους και οικονομία

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:18

ΝΑΤΟ: Νέα αμυντικά σχέδια για πιθανή ρωσική επίθεση – Τι προβλέπουν

Εμπορεύματα
20/08/2026 - 18:16

Πετρέλαιο: Σπάνια δημοπρασία της Aramco – Η Κίνα αγοράζει 24 εκατ. βαρέλια εν μέσω πολέμου

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:12

Ουκρανία: Μπορούν να γίνουν εκλογές εν μέσω πολέμου; Τα μεγάλα εμπόδια και οι αντίπαλοι του Ζελένσκι

Πολιτική
20/08/2026 - 18:04

ΕΛΑΣ κατά ΥΠΕΝ για το AntiNero: Ένα πρόγραμμα τέτοιας κλίμακας κρίνεται από τα στοιχεία

Ειδήσεις
20/08/2026 - 18:01

Ο Τραμπ απειλεί τους «συμμάχους» του Ιράν: Ποιοι έχουν να χάσουν περισσότερα

Σχόλια Αγοράς
20/08/2026 - 17:47

Ήπια ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο – «Φλερτάρει» ξανά με τις 2.600 μονάδες

Ειδήσεις
20/08/2026 - 17:45

Έμπολα: Συναγερμός στη ΛΔ Κονγκό – 70.000 δόσεις εμβολίου στη μάχη κατά της επιδημίας

Ομόλογα
20/08/2026 - 17:29

Αμερικανικά ομόλογα: Στο 5,26% το 30ετές παρά τις κινήσεις Μπέσεντ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/08/2026 - 17:24

Απόστολος Χρήστου: «Το χρυσό στο Ευρωπαϊκό αντανακλά τη συνέπεια και την υπομονή μου όλα αυτά τα χρόνια» (vid.)

Πολιτική
20/08/2026 - 17:15

Λοβέρδος: Ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται

Ειδήσεις
20/08/2026 - 17:12

Ανεπιθύμητος ο Kanye West στην Ευρώπη, άκυρο και από το… Κρεμλίνο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/08/2026 - 16:46

Alaska Airlines: Νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Σιάτλ από τον Μάιο του 2027

Χρηματιστήρια
20/08/2026 - 16:46

Στα «κόκκινα» η Wall Street ελέω πετρελαίου, ομολόγων και Walmart

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:30

Πώς μπορούν να αποφευχθούν οικογενειακές συγκρούσεις για κληρονομιές και περιουσιακά

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:20

Σε υψηλό 12μήνου η τιμή της ζάχαρης – «Άλμα» άνω του 20% τον Αύγουστο

Επιχειρήσεις
20/08/2026 - 16:10

Walmart: «Χτύπησε» χαμηλό εξαετίας στις πωλήσεις – Βουτιά 7,4% για τη μετοχή

Ακίνητα
20/08/2026 - 16:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά παράταση για την εξαγορά δημοσίων ακινήτων – Στο «κόκκινο» οι ιδιοκτήτες στα Δωδεκάνησα

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Ελαφριά μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
20/08/2026 - 16:02

Κοζάνη: Συνελήφθη 33χρονος δραπέτης από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Ειδήσεις
20/08/2026 - 15:59

Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Ένοπλοι κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ