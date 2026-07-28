Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Ως μία από τις σημαντικότερες κατ’ ιδίαν συναντήσεις που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας το κλίμα συνεργασίας και τον κοινό συντονισμό των δύο πλευρών σε ζητήματα ασφαλείας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, λίγο πριν αναχωρήσει για την επιμνημόσυνη τελετή προς τιμήν του εκλιπόντος Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για μια «εξαιρετική» συνάντηση, η οποία, όπως ανέφερε, χαρακτηρίστηκε από «πλήρη συνεργασία, αμοιβαία υποστήριξη και κοινή κατανόηση».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε ο κοινός στόχος Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, καθώς και μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν τη στρατηγική ασφάλεια στην περιοχή.

«Ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον φίλο μας, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους δύο ηγέτες να ανταλλάξουν απόψεις και να ευθυγραμμίσουν τις θέσεις τους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επαφές με τον Αμερικανό πρόεδρο αφορούν κρίσιμα ζητήματα «για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ», υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Η δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News, είχε φανεί δυσαρεστημένος από τον κυριότερο σύμμαχο του τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να θέσει στη συζήτησή τους το θέμα της εγκατάστασης στο όρος Pickaxe στο Ιράν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η αμερικανική πλευρά γνωρίζει ήδη όλες τις εξελίξεις και δεν χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση από το Ισραήλ.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου τα πει. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό με το προσωνύμιο «Μπίμπι».

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη στρατηγική του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις του είχαν καθοριστική σημασία για την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά.