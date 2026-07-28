ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ
Ειδήσεις
23:25 - 28 Ιουλ 2026

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ως μία από τις σημαντικότερες κατ’ ιδίαν συναντήσεις που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας το κλίμα συνεργασίας και τον κοινό συντονισμό των δύο πλευρών σε ζητήματα ασφαλείας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, λίγο πριν αναχωρήσει για την επιμνημόσυνη τελετή προς τιμήν του εκλιπόντος Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο Νετανιάχου έκανε λόγο για μια «εξαιρετική» συνάντηση, η οποία, όπως ανέφερε, χαρακτηρίστηκε από «πλήρη συνεργασία, αμοιβαία υποστήριξη και κοινή κατανόηση».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε ο κοινός στόχος Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, καθώς και μια σειρά άλλων θεμάτων που αφορούν τη στρατηγική ασφάλεια στην περιοχή.

«Ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον φίλο μας, τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους δύο ηγέτες να ανταλλάξουν απόψεις και να ευθυγραμμίσουν τις θέσεις τους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επαφές με τον Αμερικανό πρόεδρο αφορούν κρίσιμα ζητήματα «για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ», υπογραμμίζοντας τη σημασία της στενής συνεργασίας Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Η δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox News, είχε φανεί δυσαρεστημένος από τον κυριότερο σύμμαχο του τονίζοντας ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να θέσει στη συζήτησή τους το θέμα της εγκατάστασης στο όρος Pickaxe στο Ιράν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η αμερικανική πλευρά γνωρίζει ήδη όλες τις εξελίξεις και δεν χρειάζεται πρόσθετη ενημέρωση από το Ισραήλ.

«Δεν χρειάζομαι τον Μπίμπι να μου τα πει. Ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό με το προσωνύμιο «Μπίμπι».

Κλείνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τη στρατηγική του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις του είχαν καθοριστική σημασία για την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις
Ειδήσεις

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG
Εμπορεύματα

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε
Ειδήσεις

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισ. ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ