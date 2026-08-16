Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ουκρανικά drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής τα περίχωρα της Μόσχας, σε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί εναντίον της περιοχής. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της, από την επίθεση σκοτώθηκε τουλάχιστον ένα άτομο.

Σε αναρτήσεις του στο Telegram, ο Andrei Vorobyov, δήλωσε ότι ένας 83χρονος άνδρας σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Podolsk, όπου, όπως είπε, χτυπήθηκε αποθήκη που ανήκει στη Wildberries, τη μεγαλύτερη διαδικτυακή εταιρεία λιανικής της Ρωσίας.

{https://x.com/GLAVCOM_UA/status/2088902834096091388}

Ο ίδιος ανέφερε ότι προκλήθηκαν ζημιές και σε αρκετές άλλες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων και σε μια αποθήκη στην πόλη Domodedovo, κοντά σε ένα από τα βασικά αεροδρόμια της Μόσχας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε συνολικά 822 ουκρανικά drones σε ολόκληρη τη χώρα.

Βίντεο που κατέγραψε το Reuters μετά την επίθεση στην αποθήκη της Wildberries στην Koledino έδειχνε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται πάνω από την εγκατάσταση, περίπου 45 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας.

Η Ουκρανία έχει βάλει στο στόχαστρο τη Wildberries τις τελευταίες εβδομάδες, κατηγορώντας την ότι διαχειρίζεται στρατιωτικά προϊόντα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πλήξει τις ρωσικές οικονομικές υποδομές που, σύμφωνα με το Κίεβο, στηρίζουν τη στρατιωτική εκστρατεία της Μόσχας.