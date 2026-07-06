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Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία απ&#039; όσο πολλοί πιστεύουν
Ειδήσεις
18:51 - 06 Ιουλ 2026

Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία απ' όσο πολλοί πιστεύουν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι πιστεύει πως τόσο ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, όσο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν περισσότερο απ' όσο αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι.

«Νομίζω ότι (ο Πούτιν) αισθάνεται πίεση. Θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και η Ουκρανία θέλει επίσης να τελειώσει. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες και θα δούμε αν μπορούμε να τον τερματίσουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διπλωματικές προσπάθειες αποδίδουν καρπούς, υποστηρίζοντας πως μια λύση στη σύγκρουση ίσως βρίσκεται πιο κοντά απ' όσο πιστεύει η κοινή γνώμη.

«Πιστεύω ότι είμαστε πολύ πιο κοντά απ' όσο αντιλαμβάνεται ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά. «Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Και ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει πλέον κι εκείνος να τελειώσει».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία θα αποτελέσει βασικό θέμα των συζητήσεων με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα.

«Θα πάμε στο ΝΑΤΟ και θα συζητήσουμε γι' αυτό», κατέληξε.

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