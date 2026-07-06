Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία απ' όσο πολλοί πιστεύουν

«Νομίζω ότι (ο Πούτιν) αισθάνεται πίεση. Θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και η Ουκρανία θέλει επίσης να τελειώσει. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες και θα δούμε αν μπορούμε να τον τερματίσουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διπλωματικές προσπάθειες αποδίδουν καρπούς, υποστηρίζοντας πως μια λύση στη σύγκρουση ίσως βρίσκεται πιο κοντά απ' όσο πιστεύει η κοινή γνώμη.
«Πιστεύω ότι είμαστε πολύ πιο κοντά απ' όσο αντιλαμβάνεται ο κόσμος», είπε χαρακτηριστικά. «Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος, το λέω με απόλυτη βεβαιότητα. Και ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει πλέον κι εκείνος να τελειώσει».
Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία θα αποτελέσει βασικό θέμα των συζητήσεων με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα.
«Θα πάμε στο ΝΑΤΟ και θα συζητήσουμε γι' αυτό», κατέληξε.