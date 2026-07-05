«Χείρα βοηθείας» Τραμπ στον Πούτιν για την Ουκρανία - Τι συζήτησαν πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας σχεδόν 90 λεπτών με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, προσφέρθηκε να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ουσάκοφ ανέφερε ότι ο Τραμπ έκανε την πρόταση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του Σαββάτου, ανήμερα της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του την επόμενη εβδομάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την ετοιμότητά του να εργαστεί για τον ταχύ τερματισμό των εχθροπραξιών και να αναζητήσει λύσεις για την υπέρβαση της κρίσης», δήλωσε ο Ουσάκοφ σχετικά με τη συνομιλία του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε τη συνομιλία «επαγγελματική και ιδιαίτερα εποικοδομητική» και πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιδιώκει «μια πολιτική και διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμελιώδεις θέσεις της Ρωσίας».

Παράλληλα, κατηγόρησε το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του ότι «επιδιώκουν την παράταση, ακόμη και την κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς και τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον αμάχων».

Αναφερόταν στις ουκρανικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Ρωσία, κυρίως εγκαταστάσεων που συνδέονται με τη βιομηχανία πετρελαίου, οι οποίες έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν «περιέγραψε την πραγματική κατάσταση στο πεδίο της μάχης, όπου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν με αυτοπεποίθηση, απελευθερώνοντας τη μία τοποθεσία μετά την άλλη».

Ρώσοι στρατιωτικοί διοικητές ενημέρωσαν τον Πούτιν την Παρασκευή ότι οι δυνάμεις της Μόσχας είχαν καταλάβει τη στρατηγικής σημασίας πόλη Κοστιαντίνιβκα, στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Το Σάββατο, τόσο ο Ζελένσκι όσο και το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας διέψευσαν τον ισχυρισμό αυτό, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν την πόλη.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη ανάληψη του ελέγχου της περιοχής του Ντονμπάς από τη Μόσχα.

Η Ουκρανία απορρίπτει αυτή τη θέση, ενώ ο Ζελένσκι είχε καλέσει τον Πούτιν τον περασμένο μήνα να πραγματοποιήσουν κατ' ιδίαν συνάντηση, πρόταση που ο ηγέτης του Κρεμλίνου απέρριψε.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι

Ο Ουσάκοφ ανέφερε ότι ο Τραμπ δήλωσε πως οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διαμεσολάβηση μιας συμφωνίας και είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν νέα επίσκεψη στη Μόσχα.

Οι αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες έχουν ουσιαστικά επιβραδυνθεί, καθώς η Ουάσιγκτον έχει στρέψει την προσοχή της στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ακόμη ότι ο Πούτιν εξέφρασε την ελπίδα πως οι αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν «θα επιτρέψουν να βρεθούν αμοιβαία αποδεκτές και μακροπρόθεσμες λύσεις στα βασικά ζητήματα μιας διευθέτησης».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Πούτιν υπενθύμισε στον Τραμπ πως η πρόσκληση να επισκεφθεί τη Μόσχα εξακολουθεί να ισχύει.

Ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο Telegram, χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο «πολύ καλή», επισημαίνοντας ότι συζήτησαν και την κατάσταση στο μέτωπο των 1.200 χιλιομέτρων.

«Υπάρχει πραγματική προοπτική να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και η αποφασιστικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει καθοριστική σημασία», έγραψε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι συμφώνησαν με τον Τραμπ να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ.