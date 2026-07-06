Euroins Ελλάδος: Υπερήφανος Υποστηρικτής της Halkias Racing Team στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Η Euroins Ελλάδος, σταθερός υποστηρικτής του Θέμη Χαλκιά και της Halkias Racing Team, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια για τη σημαντική επιτυχία που σημείωσε η ομάδα στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, έναν από τους πλέον απαιτητικούς και ιστορικούς αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC).

Ο Θέμης Χαλκιάς, με συνοδηγό τον Μάριο Τσαούσογλου και οδηγώντας το Skoda Fabia RS Rally2, πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, κατακτώντας την 3η θέση στην ελληνική κατάταξη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, τη συνέπεια και την ανταγωνιστικότητα της ομάδας.

Η νέα αυτή επιτυχία αποτελεί συνέχεια μιας σταθερά ανοδικής πορείας, αναδεικνύοντας τη Halkias Racing Team ως μία από τις πλέον αξιόπιστες και διακεκριμένες ελληνικές ομάδες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαρκή προσήλωση του πληρώματος στην αγωνιστική αριστεία, την πειθαρχία και την ασφαλή οδήγηση, αξίες που ταυτίζονται πλήρως με τη φιλοσοφία της Euroins Ελλάδος.

Δήλωση της Γενικής Διευθύντριας της Euroins Ελλάδος, κας Αγγελικής Μουρατίδου

«Για μία ακόμη χρονιά είχαμε την ιδιαίτερη χαρά να παρακολουθήσουμε από κοντά μία κορυφαία αθλητική διοργάνωση υψηλών απαιτήσεων, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταση, τεχνική αρτιότητα και εξαιρετικό αγωνιστικό επίπεδο.



Η συνεργασία μας με τον Θέμη Χαλκιά και τη Halkias Racing Team δεν αποτελεί απλώς μία χορηγική σχέση. Βασίζεται σε κοινές αξίες, όπως η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η αφοσίωση και, κυρίως, η προώθηση της οδηγικής παιδείας και της οδικής ασφάλειας.



Συγχαίρουμε θερμά όλη την ομάδα για τη νέα αυτή διάκριση και ευχόμαστε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.»

Δήλωση του Θέμη Χαλκιά

«Η συνεργασία μας με την Euroins Ελλάδος αποτελεί για εμάς έναν πολύτιμο σύμμαχο όλα αυτά τα χρόνια. Η διαρκής εμπιστοσύνη και στήριξή της συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να πετύχουμε ακόμη μία σημαντική διάκριση στο Ράλλυ Ακρόπολις.



Η κατάκτηση του 4ου συνεχόμενου βάθρου στην ελληνική κατάταξη αποτελεί επιστέγασμα της συλλογικής προσπάθειας ολόκληρης της ομάδας. Ευχαριστώ θερμά την Euroins Ελλάδος για την εμπιστοσύνη και τη σταθερή παρουσία της δίπλα μας. Μαζί συνεχίζουμε να προάγουμε τόσο τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και το μήνυμα της ασφαλούς οδήγησης.»