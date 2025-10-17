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Jefferies: Μας εξαπάτησε η First Brands – Αναταράξεις στην αμερικανική αγορά
Επιχειρήσεις
21:15 - 17 Οκτ 2025

Jefferies: Μας εξαπάτησε η First Brands – Αναταράξεις στην αμερικανική αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Η Jefferies Financial Group ισχυρίζεται ότι «έπεσε θύμα εξαπάτησης» από τη First Brands Group, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Ριτς Χάντλερ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με ανήσυχους επενδυτές της, την ώρα που η Wall Street προσπαθεί να περιορίσει τις συνέπειες από την πτώχευση του μεγάλου ανταλλακτικού κολοσσού.

Ο Χάντλερ, απαντώντας σε πολλές ερωτήσεις για τη σχέση της Jefferies με την First Brands, δήλωσε την Πέμπτη στην Ημέρα Επενδυτών της Jefferies ότι «πιστεύουμε ότι μας εξαπάτησαν, εντάξει;». Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση της First Brands και της Tricolor, ενώ οι ανησυχίες για τις αποκαλύψεις που αφορούν πιθανές περιπτώσεις απάτης από μικρές περιφερειακές τράπεζες, όπως η Western Alliance και η Zions Bank, ενίσχυσαν τους φόβους για ελαστικά πιστωτικά κριτήρια που μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος.

Η πτώση της μετοχής της Jefferies ξεπέρασε το 25% τον τελευταίο μήνα, λόγω της έκθεσής της στη First Brands και του πλήγματος που δέχθηκε η φήμη της, καθώς η τράπεζα είχε βοηθήσει στη συγκέντρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εταιρεία αυτή. Η έκθεση της Jefferies μέσω του Point Bonita Fund υπολογίζεται στα 715 εκατ. δολάρια, ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της τράπεζας, Μπράιαν Φρίντμαν, η άμεση έκθεση περιορίζεται στα 45 εκατ. δολάρια. Παρ' όλα αυτά, αναλυτές του κλάδου προειδοποιούν πως το πλήγμα στην αξιοπιστία της Jefferies είναι σημαντικό.

Ο Φρίντμαν προσδιόρισε ότι, εάν όντως υπήρξε απάτη, αυτό θα φανεί μέσω της διαδικασίας πτώχευσης, η οποία θα αποκαλύψει τους υπεύθυνους και την επίλυση της υπόθεσης. Επιπλέον, αποκαλύφθηκε ότι τουλάχιστον εννέα άλλες τράπεζες είχαν εμπλακεί σε εξαγορές ή δανειοδοτήσεις της First Brands. Ο Χάντλερ διευκρίνισε ότι η Jefferies δεν συνεργαζόταν άμεσα στον συμβουλευτικό τομέα με τη First Brands, αλλά προσέφερε συμβουλές στις εταιρείες που στοχεύονταν για εξαγορά από την εν λόγω εταιρεία.

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