Το Netflix σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τη Warner Bros

Η Warner Bros. Discovery βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το Netflix για την πιθανή πώληση των ιστορικών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιό της, καθώς και της υπηρεσίας HBO Max· μια συμφωνία που, αν ολοκληρωθεί, θα αναδιαμορφώσει δραστικά τον χάρτη του Χόλιγουντ και της παγκόσμιας βιομηχανίας ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η απόφαση να προχωρήσει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το Netflix ήρθε έπειτα από έναν ανταγωνιστικό γύρο προσφορών, στον οποίο συμμετείχαν το Netflix, η Comcast και η Paramount. Και οι τρεις εταιρείες κατέθεσαν βελτιωμένες προτάσεις μέσα στην εβδομάδα, με το Netflix να προσφέρει κυρίως μετρητά.

Η Comcast έχει επίσης προτείνει την εξαγορά των στούντιο της Warner Bros. Discovery και της υπηρεσίας HBO Max. Ο David Ellison, διευθύνων σύμβουλος της Paramount, με σημαντική οικονομική υποστήριξη από τον πατέρα του, επιχείρησε να εξαγοράσει το σύνολο της Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών τηλεοπτικών δικτύων όπως το CNN και το TNT.

Η πρόταση του Netflix —του κολοσσού του streaming με πάνω από 300 εκατομμύρια συνδρομητές— ξεχώρισε εν μέρει επειδή, σύμφωνα με πηγή, περιελάμβανε και δέσμευση για συνέχιση των κινηματογραφικών κυκλοφοριών των ταινιών της Warner Bros. Discovery. Αυτό θα συνιστούσε σημαντική αλλαγή για το Netflix, που πρωταγωνίστησε στην κατ’ οίκον προβολή περιεχομένου και μέχρι σήμερα έχει αποφύγει μεγάλες επενδύσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Παρόλο που το Netflix έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη επί πληρωμή πλατφόρμα streaming παγκοσμίως, δεν έχει επιχειρήσει ποτέ στο παρελθόν εξαγορά τέτοιας κλίμακας.

Οποιαδήποτε συμφωνία πάντως θα πρέπει να εγκριθεί από τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές. Το πώς θα προσεγγίσει η κυβέρνηση Τραμπ τα ζητήματα ανταγωνισμού σχετικά με τις προτεινόμενες συμφωνίες θα εξαρτηθεί εν μέρει από το πώς θα καθορίσει τους βασικούς παίκτες στον χώρο των μέσων ενημέρωσης — έναν τομέα που μεταμορφώνεται ραγδαία, καθώς εταιρείες τεχνολογίας όπως η Apple και η Amazon εξελίσσονται σε σημαντικούς ανταγωνιστές των παραδοσιακών ομίλων.