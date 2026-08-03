ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν
Magazino
21:30 - 03 Αυγ 2026

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκε τη Δευτέρα η μετοχή της IMAX, καθώς η τεράστια επιτυχία της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, συνεχίζει να ενισχύει τα έσοδα της εταιρείας από τα ταμεία των κινηματογράφων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της IMAX, Ριτς Γκέλφοντ, δήλωσε στο CNBC ότι η νέα παραγωγή κινείται με ρυθμούς σχεδόν διπλάσιους από εκείνους του «Oppenheimer» το 2023.

«Ο άνθρωπος είναι ιδιοφυΐα. Πώς ευχαριστείς μια ιδιοφυΐα; Συνεχίζεις να συνεργάζεσαι μαζί της. Αυτή είναι περίπου η όγδοη ταινία που κάνουμε με τον Κρις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επιτυχία της IMAX —η οποία κατέγραψε τον καλύτερο Ιούλιο στην ιστορία της— δεν οφείλεται αποκλειστικά στις εισπράξεις της «Οδύσσειας».

«Πρόκειται για έναν ενάρετο κύκλο. Ανοίγουμε περισσότερες αίθουσες, εγκαθιστούμε περισσότερα συστήματα IMAX, αυξάνουμε τις επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές και βελτιώνουμε τη μετατροπή των εσόδων σε μετρητά. Η ανάπτυξη βασίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας», σημείωσε.

Η μετοχή της IMAX ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6% τη Δευτέρα, εξέλιξη που ο Γκέλφοντ απέδωσε και στο ακόμη ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο στα ταμεία. Η εταιρεία κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο τριήμερο περισσότερα από 50 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, με τη δυναμική να αναμένεται να συνεχιστεί.

Μέχρι στιγμής, η «Οδύσσεια» έχει αποφέρει στην IMAX περίπου 221 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιο box office, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 25% των συνολικών διεθνών εισπράξεων της ταινίας της Universal.

Εξαντλημένα εισιτήρια και κινηματογραφικός τουρισμός

Η IMAX έχει ήδη παρατείνει τις προβολές της ταινίας, ιδιαίτερα στις περιζήτητες αίθουσες 70mm, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, καθώς πολλές προβολές έχουν ήδη εξαντληθεί παγκοσμίως.

Οι κινηματογράφοι που μπορούν να προβάλλουν φυσικό φιλμ 70mm παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένοι: μόλις 25 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 41 συνολικά σε όλο τον κόσμο, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των σύγχρονων ταινιών γυρίζεται και προβάλλεται πλέον ψηφιακά.

Σύμφωνα με τον Γκέλφοντ, η απήχηση της ταινίας έχει ξεπεράσει τα όρια της κινηματογραφικής αγοράς.

«Μόλις έμαθα σήμερα το πρωί ότι στο Μονπελιέ της Γαλλίας το τοπικό γραφείο τουρισμού διαπίστωσε αύξηση 30% στην επιβατική κίνηση του μετρό μετά την κυκλοφορία της "Οδύσσειας". Ο κόσμος ταξιδεύει ακόμη και σε άλλες χώρες για να τη δει. Στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να βρει εισιτήριο πριν από τον Σεπτέμβριο. Η IMAX έχει εξελιχθεί σχεδόν σε ένα luxury brand», ανέφερε.

Ανακούφιση για τη Wall Street

Η επιτυχία της ταινίας φαίνεται επίσης να καθησύχασε τις ανησυχίες της Wall Street ότι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των νέων ταινιών του Netflix και της «Narnia: The Magician's Nephew» της Γκρέτα Γκέργουιγκ θα επηρέαζαν αρνητικά τους ετήσιους στόχους της IMAX.

Η μετοχή της εταιρείας καταγράφει άνοδο 37% από τις αρχές του έτους, ενώ σε ορίζοντα δωδεκαμήνου τα κέρδη φτάνουν το 100%, με τον τίτλο να διαπραγματεύεται για πρώτη φορά πάνω από τα 50 δολάρια.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγοράς

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η IMAX είχε πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με πιθανούς ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Ο Γκέλφοντ άφησε εκ νέου ανοικτό αυτό το ενδεχόμενο.

«Η εταιρεία βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας της. Αν κάποιος μας προσεγγίσει, φυσικά και θα ακούσουμε την πρότασή του», δήλωσε.

Πλούσιο πρόγραμμα μέχρι το τέλος της χρονιάς

Η IMAX προσβλέπει σε ακόμη μεγαλύτερες εισπράξεις με τις επερχόμενες προβολές του «Spider-Man: Brand New Day» της Sony και της Marvel, το οποίο καθυστέρησε να ενταχθεί στο πρόγραμμα λόγω της περιόδου αποκλειστικότητας που είχε εξασφαλίσει η «Οδύσσεια».

Μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, οι νέες ταινίες «Resident Evil» του Ζακ Κρέγκερ, «Digger» με τον Τομ Κρουζ, «Godzilla Minus Zero», το «The Adventures of Cliff Booth» του Ντέιβιντ Φίντσερ με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, το «Street Fighter», ενώ η χρονιά θα ολοκληρωθεί με το πολυαναμενόμενο «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες
Ειδήσεις

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών
Αναλύσεις

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος
Ειδήσεις

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

Culture Wars: Διαμάχη για ένα «πουκάμισο αδειανό» - Συνέντευξη με τη Λίζα Τσαλίκη
Magazino

Culture Wars: Διαμάχη για ένα «πουκάμισο αδειανό» - Συνέντευξη με τη Λίζα Τσαλίκη

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν
Magazino

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 22:00

Ο Ζελένσκι αποπέμπει την πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ εν μέσω κυβερνητικού ανασχηματισμού

Magazino
03/08/2026 - 21:30

Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ειδήσεις
03/08/2026 - 21:00

Σε πύρινο κλοιό η Δυτική Αττική – Κρίσιμες οι νυχτερινές ώρες

Αναλύσεις
03/08/2026 - 20:33

Trastor: Πράσινο φως για ΑΜΚ 72.873,5 ευρώ και έκδοση 145.747 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 20:30

ΑΒΑΞ: Σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ που συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 20:23

Στα «πράσινα» οι Ευρωαγορές χάρη στην πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
03/08/2026 - 20:08

Τραμπ και Ιράν: Το χρονικό των αντιφάσεων ανάμεσα σε απειλές, εκεχειρίες και εξαγγελίες για συμφωνία

Περιβάλλον
03/08/2026 - 19:30

Τα ανοιχτά ερωτήματα πίσω από τη μεγάλη πυρκαγιά της Πάρου

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ