Η IMAX ζει τη δική της χρυσή εποχή με την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκε τη Δευτέρα η μετοχή της IMAX, καθώς η τεράστια επιτυχία της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, συνεχίζει να ενισχύει τα έσοδα της εταιρείας από τα ταμεία των κινηματογράφων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της IMAX, Ριτς Γκέλφοντ, δήλωσε στο CNBC ότι η νέα παραγωγή κινείται με ρυθμούς σχεδόν διπλάσιους από εκείνους του «Oppenheimer» το 2023.

«Ο άνθρωπος είναι ιδιοφυΐα. Πώς ευχαριστείς μια ιδιοφυΐα; Συνεχίζεις να συνεργάζεσαι μαζί της. Αυτή είναι περίπου η όγδοη ταινία που κάνουμε με τον Κρις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επιτυχία της IMAX —η οποία κατέγραψε τον καλύτερο Ιούλιο στην ιστορία της— δεν οφείλεται αποκλειστικά στις εισπράξεις της «Οδύσσειας».

«Πρόκειται για έναν ενάρετο κύκλο. Ανοίγουμε περισσότερες αίθουσες, εγκαθιστούμε περισσότερα συστήματα IMAX, αυξάνουμε τις επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές και βελτιώνουμε τη μετατροπή των εσόδων σε μετρητά. Η ανάπτυξη βασίζεται στα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας», σημείωσε.

Η μετοχή της IMAX ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6% τη Δευτέρα, εξέλιξη που ο Γκέλφοντ απέδωσε και στο ακόμη ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο στα ταμεία. Η εταιρεία κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο τριήμερο περισσότερα από 50 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, με τη δυναμική να αναμένεται να συνεχιστεί.

Μέχρι στιγμής, η «Οδύσσεια» έχει αποφέρει στην IMAX περίπου 221 εκατ. δολάρια σε παγκόσμιο box office, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 25% των συνολικών διεθνών εισπράξεων της ταινίας της Universal.

Εξαντλημένα εισιτήρια και κινηματογραφικός τουρισμός

Η IMAX έχει ήδη παρατείνει τις προβολές της ταινίας, ιδιαίτερα στις περιζήτητες αίθουσες 70mm, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, καθώς πολλές προβολές έχουν ήδη εξαντληθεί παγκοσμίως.

Οι κινηματογράφοι που μπορούν να προβάλλουν φυσικό φιλμ 70mm παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένοι: μόλις 25 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 41 συνολικά σε όλο τον κόσμο, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των σύγχρονων ταινιών γυρίζεται και προβάλλεται πλέον ψηφιακά.

Σύμφωνα με τον Γκέλφοντ, η απήχηση της ταινίας έχει ξεπεράσει τα όρια της κινηματογραφικής αγοράς.

«Μόλις έμαθα σήμερα το πρωί ότι στο Μονπελιέ της Γαλλίας το τοπικό γραφείο τουρισμού διαπίστωσε αύξηση 30% στην επιβατική κίνηση του μετρό μετά την κυκλοφορία της "Οδύσσειας". Ο κόσμος ταξιδεύει ακόμη και σε άλλες χώρες για να τη δει. Στη Νέα Υόρκη, για παράδειγμα, δεν μπορεί κανείς να βρει εισιτήριο πριν από τον Σεπτέμβριο. Η IMAX έχει εξελιχθεί σχεδόν σε ένα luxury brand», ανέφερε.

Ανακούφιση για τη Wall Street

Η επιτυχία της ταινίας φαίνεται επίσης να καθησύχασε τις ανησυχίες της Wall Street ότι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των νέων ταινιών του Netflix και της «Narnia: The Magician's Nephew» της Γκρέτα Γκέργουιγκ θα επηρέαζαν αρνητικά τους ετήσιους στόχους της IMAX.

Η μετοχή της εταιρείας καταγράφει άνοδο 37% από τις αρχές του έτους, ενώ σε ορίζοντα δωδεκαμήνου τα κέρδη φτάνουν το 100%, με τον τίτλο να διαπραγματεύεται για πρώτη φορά πάνω από τα 50 δολάρια.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγοράς

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η IMAX είχε πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με πιθανούς ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Ο Γκέλφοντ άφησε εκ νέου ανοικτό αυτό το ενδεχόμενο.

«Η εταιρεία βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση της ιστορίας της. Αν κάποιος μας προσεγγίσει, φυσικά και θα ακούσουμε την πρότασή του», δήλωσε.

Πλούσιο πρόγραμμα μέχρι το τέλος της χρονιάς

Η IMAX προσβλέπει σε ακόμη μεγαλύτερες εισπράξεις με τις επερχόμενες προβολές του «Spider-Man: Brand New Day» της Sony και της Marvel, το οποίο καθυστέρησε να ενταχθεί στο πρόγραμμα λόγω της περιόδου αποκλειστικότητας που είχε εξασφαλίσει η «Οδύσσεια».

Μέχρι το τέλος του έτους θα ακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, οι νέες ταινίες «Resident Evil» του Ζακ Κρέγκερ, «Digger» με τον Τομ Κρουζ, «Godzilla Minus Zero», το «The Adventures of Cliff Booth» του Ντέιβιντ Φίντσερ με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, το «Street Fighter», ενώ η χρονιά θα ολοκληρωθεί με το πολυαναμενόμενο «Dune: Part Three» του Ντενί Βιλνέβ.