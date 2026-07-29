ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν
Magazino
22:50 - 29 Ιουλ 2026

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Έμιλι Γουίλσον, η κλασική φιλόλογος της οποίας η μετάφραση της Οδύσσειας του Ομήρου το 2017 είχε επικαλεστεί ο Κρίστοφερ Νόλαν στις πρώτες παρουσιάσεις της πολυαναμενόμενης και εξαιρετικά επιτυχημένης κινηματογραφικής διασκευής του έπους, άσκησε δριμεία κριτική στην ταινία, λέγοντας ότι «δεν έχει τίποτα πειστικό να πει» και ότι «στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους».

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει ο Guardian, σε ένα ιδιαίτερα επικριτικό δοκίμιο που δημοσιεύθηκε στο London Review of Books, η Γουίλσον γράφει:

«Είχα ελπίσει ότι η συγγένεια του Νόλαν με αυτά τα ομηρικά θέματα θα τον ωθούσε σε νέα δημιουργικά ύψη και θα του επέτρεπε να δημιουργήσει πιο πειστικούς χαρακτήρες. Όμως η Οδύσσεια του Νόλαν παρουσιάζει το γνώριμο συνδυασμό μεγαλομανίας και επιφανειακότητας που χαρακτηρίζει το έργο του... Η οπτική της ταινίας είναι υπερβολικά συγκεχυμένη και οι χαρακτήρες της υπερβολικά ατελώς ανεπτυγμένοι, ώστε να μπορέσει να προσφέρει όσα κατά το ήμισυ υπόσχεται σε επίπεδο μεγάλων ιδεών - αν και είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στο να μεταδίδει μεγάλες εκρήξεις και τεράστιους γίγαντες».

Παράλληλα, στο ίδιο δοκίμιο η μεταφράστρια της Οδύσσειας, σημειώνει ότι:

«Η Οδύσσεια του Νόλαν στερείται πολλών από τα στοιχεία που καθιστούν το ποίημα σπουδαίο. Δεν έχει τίποτα πειστικό να πει για τον χρόνο, τη μνήμη, την ιστορία, τον πόλεμο ή για τη σχέση ανάμεσα στην ένδοξη επιστροφή ενός πολεμιστή και στις ζωές της οικογένειάς του, των αντιπάλων του, των συμπολεμιστών του, των φίλων του και των γειτόνων του. Της λείπει ψυχολογικό, συναισθηματικό, πολιτικό και ηθικό βάθος. Η αφηγηματική της δομή βασίζεται σε τεχνάσματα. Το σενάριο είναι απαίσιο. Κανένας από τους χαρακτήρες δεν διαθέτει πειστικά κίνητρα για τις πράξεις ή τα λόγια του. Δεν υπάρχουν ερωτικές σκηνές και όλο το φαγητό φαίνεται απαίσιο», σχολιάσει με χαρακτηριστικό τρόπο η Γουίλσον.

Η Γουίλσον αναφέρθηκε επίσης στον θαυμασμό του Νόλαν για την εναρκτήρια φράση της δικής της μετάφρασης της Οδύσσειας:

«Πες μου για έναν περίπλοκο άνθρωπο»,

προσθέτοντας όμως:

«Θα ντρεπόμουν αν είχα γράψει οποιοδήποτε μέρος αυτού του σεναρίου».

Η Γουίλσον, η οποία είναι πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, συνέχισε την επίθεσή της και σε συνέντευξή της στους Sunday Times, δηλώνοντας:

«Δεν με άγγιξε συναισθηματικά καθόλου. Και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με τον Όμηρο, δεν είναι πολύ καλά γραμμένη».

Και συνέχισε:

«Οι χαρακτήρες δεν διαθέτουν το βάθος που έχουν οι ομηρικοί χαρακτήρες. Ένιωθα να αναρωτιέμαι: "Με ενδιαφέρει πραγματικά αν αυτός ο άνθρωπος θα επιστρέψει στη γυναίκα του;" Η ταινία δεν μου δίνει κανέναν λόγο να ενδιαφερθώ».

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να μεταφραστεί η Οδύσσεια;

Παρ' όλα αυτά, η Γουίλσον αναγνώρισε τον αντίκτυπο που έχει ήδη η ταινία στην ευρύτερη πολιτιστική απήχηση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και του ίδιου του κινηματογράφου. Δηλώνοντας ότι «η κυκλοφορία της Οδύσσειας εξακολουθεί να είναι ένα γεγονός που αξίζει να γιορτάζεται». Όπως υποστήριξε:

«Αυτό το έπος φέρνει το κοινό ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες... Οι μεταφράσεις της Οδύσσειας, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου, γίνονται ανάρπαστες... και ίσως η ταινία πείσει ορισμένους διοικητικούς υπευθύνους των πανεπιστημίων να μην προχωρήσουν σε περικοπές των τμημάτων λογοτεχνίας, γλωσσών και ιστορίας».

Σε μια αποστροφή του λόγου της και αμβλύνοντας ελαφρώς τις εντυπώσεις από την πράγματι σκληρή κριτική της απέναντι στο Νόλαν, η Γουίλσον καταλήγει ότι:

«Ο Νόλαν κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει το ευρύ κοινό να ξαναπιάσει το διάβασμα, και γι' αυτό του είμαι ευγνώμων».

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 22:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas
Magazino

«ΟΔΥΣΣΕΙΑ»: Περισσότερα από 127.000 εισιτήρια στα Village Cinemas

Ο Μασκ ετοιμάζει μια «ιστορικά ακριβή» εκδοχή της Οδύσσειας μέσω του Grok
Magazino

Ο Μασκ ετοιμάζει μια «ιστορικά ακριβή» εκδοχή της Οδύσσειας μέσω του Grok

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα
Magazino

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια
Magazino

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 23:22

Wall Street: Χειρότερη ημερήσια επίδοση για τον Dow από τον Απρίλιο του 2025 

Υγεία
29/07/2026 - 23:15

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Magazino
29/07/2026 - 22:50

Έμιλι Γουίλσον: Η μεταφράστρια της Οδύσσειας «αποκηρύσσει» την ταινία του Νόλαν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 22:47

Μυτιληναίος για γάλλιο: Συμφωνία-ορόσημο για Metlen, ελληνική βιομηχανία και ευρωπαϊκή μεταλλουργία

Magazino
29/07/2026 - 22:35

Τι μας διδάσκει το «Toy Story 5» για τα παιδιά και την τεχνολογία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 22:14

Λέσβος: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στο Πλωμάρι

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:52

Πυρκαγιά στο Ρέθυμνο: Άνοιξε πλατφόρμα προσωρινής φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους

Υγεία
29/07/2026 - 21:35

«Πόλεμος» δισεκατομμυρίων για τα φάρμακα αδυνατίσματος: Η Novo Nordisk μηνύει την Eli Lilly για ψευδή διαφήμιση

Ειδήσεις
29/07/2026 - 21:20

Fed: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τις ανησυχίες όμως για τον πληθωρισμό να εντείνονται

Φορολογία
29/07/2026 - 21:00

ΑΑΔΕ: Σύσταση τελωνειακού ελεγκτικού σταθμού στο Πλωμάρι Λέσβου από 3 Αυγούστου

Πολιτική
29/07/2026 - 20:55

Συλλυπητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:51

Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 20:30

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι έως 11 μποφόρ στο Αιγαίο επιτείνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 20:10

Υποχώρηση στις ευρωαγορές - Fed, τεχνολογικές μετοχές και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Πολιτική
29/07/2026 - 20:01

Καλαφάτης: Έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης ανάπτυξης

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:31

«Συναγερμός» στην Αίγυπτο: Πυρκαγιά σε ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς LNG μετά από επίθεση drone

Ειδήσεις
29/07/2026 - 19:14

Φάουτσι: Αρνήθηκε να απαντήσει ενώπιον της Γερουσίας για την προέλευση της Covid 19

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ