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Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων
Επιχειρήσεις
16:58 - 25 Ιουλ 2026

Paramount – Warner Bros. Discovery: Νέα εμπλοκή στο deal των 110 δισ. δολαρίων

Reporter.gr Newsroom
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Νέα καθυστέρηση καταγράφεται στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery, καθώς οι δύο εταιρείες συμφώνησαν ότι η συναλλαγή ύψους 110 δισ. δολαρίων δεν θα προχωρήσει πριν από τον Ιούνιο του 2027, εκτός εάν η δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκληρωθεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι δύο πλευρές κατέθεσαν κοινή συμφωνία στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, δεσμευόμενες ότι η εξαγορά δεν θα ολοκληρωθεί πριν περάσουν τουλάχιστον πέντε ημέρες από την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης ή, σε κάθε περίπτωση, πριν από την 1η Ιουνίου 2027.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της αγωγής που έχουν καταθέσει η Πολιτεία της Καλιφόρνιας και ακόμη αρκετές αμερικανικές πολιτείες, οι οποίες ζητούν να μπλοκαριστεί η συγχώνευση, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισμού. Η ομοσπονδιακή δικαστής Αρασέλι Μαρτίνεζ-Ολγκουίν, που χειρίζεται την υπόθεση στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, ενέκρινε την παράταση του χρονοδιαγράμματος.

Πτώση της μετοχής και οικονομικό κόστος

Η εξέλιξη προκάλεσε αρνητική αντίδραση στις αγορές, με τη μετοχή της Paramount να υποχωρεί έως και 3,8% κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, κλείνοντας στα 8,21 δολάρια, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία της εταιρείας.

Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στον καθορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής της κύριας δίκης, καθώς από την έκβασή της θα εξαρτηθεί αν η συγχώνευση θα μπορέσει να ολοκληρωθεί ή θα ακυρωθεί οριστικά.

Παράλληλα, η παρατεταμένη καθυστέρηση ενδέχεται να έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την Paramount. Οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν ότι από την 1η Οκτωβρίου η εταιρεία θα καταβάλλει περίπου 7 εκατ. δολάρια ημερησίως στους μετόχους της Warner Bros. Discovery μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Εφόσον η διαδικασία παραταθεί έως τον Ιούνιο του 2027, το συνολικό κόστος αυτών των πληρωμών μπορεί να ξεπεράσει τα 1,6 δισ. δολάρια.

Η προθεσμία και το ενδεχόμενο κατάρρευσης της συμφωνίας

Βάσει των όρων της συγχώνευσης, οι δύο εταιρείες έχουν περιθώριο έως τις 4 Ιουνίου για να ολοκληρώσουν το deal. Μετά την ημερομηνία αυτή, κάθε πλευρά έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει μονομερώς από τη συμφωνία.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή ματαιωθεί, η Paramount θα υποχρεωθεί να καταβάλει επιπλέον αποζημίωση ύψους 7 δισ. δολαρίων στη Warner Bros. Discovery.

Επιπτώσεις για τη βιομηχανία του θεάματος

Η παρατεταμένη εκκρεμότητα διατηρεί έντονη αβεβαιότητα στο Χόλιγουντ, καθώς η συγκεκριμένη συγχώνευση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Εφόσον ολοκληρωθεί, θα δημιουργηθεί ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους παγκοσμίως, ο οποίος θα ελέγχει ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο, δημοφιλή franchise όπως τα «Casablanca», «Harry Potter» και «Mission: Impossible», αλλά και μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, μεταξύ των οποίων τα CNN και CBS, την πλατφόρμα HBO Max, καθώς και δεκάδες καλωδιακά κανάλια.

Η μάχη στα δικαστήρια συνεχίζεται

Οι δύο πλευρές καλούνται μέχρι το τέλος Ιουλίου να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το χρονοδιάγραμμα της δίκης.

Η Paramount επιδιώκει η διαδικασία να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε η δικαστική απόφαση να εκδοθεί αρκετούς μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας του Ιουνίου 2027. Από την άλλη πλευρά, οι πολιτείες που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη είχαν προτείνει στο παρελθόν η κύρια δίκη να ξεκινήσει τον Απρίλιο.

Την τελική απόφαση για το πρόγραμμα της δίκης θα λάβει η δικαστής, εξετάζοντας και ενδεχόμενη κοινή πρόταση των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, δήλωσε ότι οι πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν ενώπιον του δικαστηρίου πως η συγχώνευση περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν θα πρέπει να εγκριθεί.

Από την πλευρά της, η Paramount χαρακτήρισε τη συμφωνία για την παράταση ως «σημαντική νίκη», υποστηρίζοντας ότι διασφαλίζει πως η υπόθεση θα εξεταστεί σε βάθος, με πλήρη αξιολόγηση όλων των αποδεικτικών στοιχείων.

Η διαμάχη για τον ανταγωνισμό

Στο μεταξύ, η ακρόαση που είχε προγραμματιστεί για τις 3 Αυγούστου σχετικά με το αίτημα των πολιτειών για προσωρινή αναστολή της συμφωνίας ακυρώθηκε. Παρ' όλα αυτά, η Paramount εξακολουθεί να ζητά τη διεξαγωγή τριήμερης αποδεικτικής διαδικασίας μέσα στον Αύγουστο, με καταθέσεις μαρτύρων.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα της επιτρέψει να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τους ισχυρούς παίκτες της αγοράς streaming, όπως η Netflix και η Amazon, ενισχύοντας τη θέση της απέναντι στις τεχνολογικές πλατφόρμες που κυριαρχούν στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Στον αντίποδα, οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα δεν τους παρέχει επαρκή χρόνο για την προετοιμασία της υπόθεσης. Στην αγωγή τους επιμένουν ότι η συγχώνευση θα περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό τόσο στη διανομή κινηματογραφικών ταινιών στις αίθουσες όσο και στην αγορά της βασικής καλωδιακής τηλεόρασης.

Παράλληλα, ξεχωριστή προσφυγή που έχει καταθέσει η Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής (Writers Guild of America) υποστηρίζει ότι η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα επηρεάσει αρνητικά και τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας των σεναριογράφων, μειώνοντας τις διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες στον κλάδο.

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