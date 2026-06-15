Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας – Ποιοι είναι

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον διορισμό νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία από τα οποία παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα:

Τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος.

Καθήκοντα Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει η Ολυμπία Βικάτου.

Νέος Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τοποθετείται ο Εμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης.

Στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο ίδιο υπουργείο αναλαμβάνει ο Φώτης Μάγγος.

Σύντομα βιογραφικά των νέων Γενικών Γραμματέων

Ευάγγελος Κυριαζόπουλος – Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος υπηρέτησε από τις 5 Αυγούστου 2019 ως Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετά την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 77/2023 ανέλαβε διευρυμένα καθήκοντα ως Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων.

Είναι οικονομολόγος και περιφερειολόγος, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Ναυτιλιακές Σπουδές από το College of Cardiff στην Ουαλία. Διαθέτει διδακτορικό με αντικείμενο τους λιμένες, τη χωροταξία και την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα τη θαλάσσια χωροταξία και τη γαλάζια ανάπτυξη.

Στο ακαδημαϊκό πεδίο έχει διδάξει στη Σχολή Ευελπίδων και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ συμμετείχε ως διδάσκων σε τρία μεταπτυχιακά προγράμματα του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΚΠΑ. Παράλληλα, δίδαξε ναυτιλιακά ζητήματα, logistics, καθώς και χωροταξικό και στρατηγικό σχεδιασμό στο Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές επαγγελματικής κατάρτισης.

Στον ιδιωτικό τομέα δραστηριοποιήθηκε στους κλάδους της ναυτιλίας, της τραπεζικής, της ναυτιλιακής έρευνας και της εξειδικευμένης δημοσιογραφίας. Επιπλέον, εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ως επιστημονικός σύμβουλος υπουργών στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας.

Έχει λάβει μέρος σε επιτροπές και ομάδες εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ, με αντικείμενα που αφορούν τον χωροταξικό και θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, τη νησιωτική πολιτική, τις υδατοκαλλιέργειες, τα καταδυτικά πάρκα, τις μεταφορικές υποδομές, τα βιομηχανικά πάρκα, τον τουριστικό σχεδιασμό και έργα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Κατά τη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης διετέλεσε ειδικός συνεργάτης του. Αργότερα υπηρέτησε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ την περίοδο 2015-2019.

Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο με επιστημονικές και άλλες δημοσιεύσεις, ενώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα που σχετίζονται με τη ναυτική παράδοση.

Ολυμπία Βικάτου – Γενική Γραμματέας Πολιτισμού

Η Ολυμπία Βικάτου είναι διδάκτωρ αρχαιολογίας και υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού από το 1989. Από το 2023 κατέχει τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Κατά τη μακρόχρονη πορεία της έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες ανασκαφές σε περιοχές όπως η Ηλεία, η Μεσσηνία, η Αιτωλοακαρνανία και η Λευκάδα. Παράλληλα, συνέβαλε στη δημιουργία περισσότερων από δέκα μουσείων και είχε την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης άνω των τριάντα έργων συντήρησης, αναστήλωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, ενώ το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 180 δημοσιεύσεις, μεταξύ των οποίων άρθρα, μονογραφίες, βιβλία και επιστημονικές μελέτες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά υψηλού κύρους.

Για πολλά χρόνια υπήρξε τακτικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Μουσείων και των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας διακρίθηκε για την αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικών πόρων, ενώ έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις.

Εμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης – Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων

Ο Εμμανουήλ Στ. Κουτουλάκης αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Χωροταξία και την Περιφερειακή Πολιτική. Παράλληλα έχει αναπτύξει διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Κατά την περίοδο 2021–2026 υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τη νησιωτικότητα και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, καθώς και στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές.

Είχε κεντρικό ρόλο στη σύνταξη του θεσμικού πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο, μέσω του Νόμου 4832/2021. Στο πλαίσιο αυτό προώθησε καινοτόμες πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία που οδήγησαν στην εξασφάλιση σημαντικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ 2021–2027 για έργα που αφορούν λιμενικές υποδομές, θαλάσσιες μεταφορές και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του υπουργείου.

Κατά τη δημόσια πορεία του έχει ασχοληθεί με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τις ευρωπαϊκές πολιτικές στους τομείς της ναυτιλίας, των θαλάσσιων μεταφορών, της γαλάζιας οικονομίας, της νησιωτικότητας, της ανθεκτικότητας των υποδομών και της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης.

Σήμερα ηγείται της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034, με στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη ναυτιλία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις, τις θαλάσσιες μεταφορές και τα νησιά.

Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα και έχει αναλάβει τον συντονισμό ή τη συμμετοχή σε πληθώρα αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων για φορείς της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών και στη διοίκηση σύνθετων αναπτυξιακών έργων. Επιπλέον, έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2010–2012), Εργασίας (2014–2015) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2019–2021), με αντικείμενο τις επενδύσεις, τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τη γαλάζια οικονομία, τη νησιωτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Φώτης Μάγγος – Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Ο Φώτης Μάγγος γεννήθηκε στους Λειψούς στις 22 Οκτωβρίου 1973 και είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Αποφοίτησε το 1993 από το Γυμνάσιο–Λύκειο Λειψών και στη συνέχεια εισήχθη στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία φέροντας τον βαθμό του λοχία πεζικού.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1998 ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής, αρχικά ως ωρομίσθιος και αργότερα ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Το 2004 διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση, έχοντας επιτύχει στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2002.

Υπηρέτησε τον χώρο της εκπαίδευσης συνολικά για δεκαεπτά χρόνια, ενώ παράλληλα ανέπτυξε έντονη κοινωνική και αυτοδιοικητική δραστηριότητα.

Εξελέγη Δήμαρχος Λειψών και ανέλαβε καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Έκτοτε επανεκλέχθηκε τρεις συνεχόμενες φορές, γεγονός που αποτυπώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από την τοπική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του υλοποίησε σημαντικές παρεμβάσεις στους τομείς των υποδομών, της κοινωνικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και στην αναπτυξιακή εξέλιξη του νησιού.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν τη νησιωτική πολιτική, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων για τις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Επιπλέον, γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.