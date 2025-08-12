Σύγκρουση κινεζικού πολεμικού με σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής κατά την καταδίωξη Φιλιππινέζων
Ναυτιλία
15:15 - 12 Αυγ 2025

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, όταν κινεζικό πολεμικό πλοίο συγκρούστηκε με σκάφος της ίδιας του ακτοφυλακής, την ώρα που καταδίωκαν ένα περιπολικό των Φιλιππίνων.  

Το περιστατικό έγινε κοντά στον αμφισβητούμενο ύφαλο Scarborough, όπου η ακτοφυλακή των Φιλιππίνων συνόδευε πλοιάρια που μετέφεραν βοήθεια σε ψαράδες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Φιλιππινέζικης Ακτοφυλακής, Υποναύαρχο Τζέι Ταριέλα, το κινεζικό σκάφος CCG 3104 προσέγγισε επικίνδυνα το φιλιππινέζικο πλοίο BRP Suluan από τη δεξιά πλευρά, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε πολεμικό πλοίο του κινεζικού ναυτικού που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μανίλα δείχνει τη στιγμή της σύγκρουσης, με δυνατό κρότο και σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος του κινεζικού σκάφους ακτοφυλακής, το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο για πλεύση.

Όταν οι Φιλιππινέζοι προσφερθηκαν να βοηθήσουν, το πλήρωμα του κινεζικού σκάφους δεν απάντησε.

Η κινεζική ακτοφυλακή, μέσω του εκπροσώπου της Γκαν Γιου, υποστήριξε ότι «έλαβε τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον νόμο» για να παρακολουθήσει, να παρεμποδίσει και να απομακρύνει τα πλοία των Φιλιππίνων.

Λίγο πριν τη σύγκρουση, οι Κινέζοι είχαν επιχειρήσει να πλήξουν το BRP Suluan με υδροβόλο, αλλά το φιλιππινέζικο σκάφος κατάφερε να το αποφύγει.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος, δήλωσε πως τα περιπολικά του θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην περιοχή για να υπερασπίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Το περιστατικό προστίθεται στη μακρά λίστα εντάσεων ανάμεσα στην Κίνα και τις Φιλιππίνες για τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, την οποία το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν στο σύνολό της, παρά διεθνή απόφαση που θεωρεί την αξίωση αυτή αβάσιμη.

