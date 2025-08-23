Αίγινα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στην Αγία Μαρίνα

Το απόγευμα της Παρασκευής (22/8), μία 79χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αγίας Μαρίνας Αίγινας.

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Στην 79χρονη αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αίγινας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας –νεκροτομής».