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Αίγινα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στην Αγία Μαρίνα
Ειδήσεις
13:25 - 23 Αυγ 2025

Αίγινα: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στην Αγία Μαρίνα

Reporter.gr Newsroom
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Το απόγευμα της Παρασκευής (22/8), μία 79χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αγίας Μαρίνας Αίγινας.   

Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Στην 79χρονη αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αίγινας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας –νεκροτομής».

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