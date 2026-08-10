Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στέλιος Ράμφος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς και στοχαστές των τελευταίων δεκαετιών.

Γεννημένος στην Αθήνα, σπούδασε Νομική και αρχικά επηρεάστηκε από τη μαρξιστική ιδεολογία. Τη δεκαετία του 1960 βρέθηκε στο Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Εκεί ήρθε σε επαφή με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ενώ στη συνέχεια στράφηκε στη μελέτη της πατερικής σκέψης και της Ορθοδοξίας.

Μέχρι το 1975 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. Κατά τη δεκαετία του 1980 συνδέθηκε με το ρεύμα της νεοορθοδοξίας, ενώ από τη δεκαετία του 1990 και μετά εξέφρασε πιο έντονα τις θέσεις του υπέρ του εκσυγχρονισμού.

Με πλούσιο συγγραφικό έργο, ο Στέλιος Ράμφος άφησε πίσω του περισσότερα από 30 βιβλία, ενώ για πολλές δεκαετίες συμμετείχε ενεργά σε διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις και παρεμβάσεις γύρω από τη φιλοσοφία, την κοινωνία και τη σύγχρονη Ελλάδα.

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