Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Τραγική εξέλιξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, ανάμεσα στον Ήμερο Πεύκο και το Έτος Στέκο, στα Σπάτα Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν ένα πτώμα μέσα σε αυτοκίνητο. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία και η ταυτότητα του θύματος παραμένουν άγνωστα, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη αποστείλει μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 121 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ευρωπαϊκές δυνάμεις που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, με 23 πυροσβέστες και 5 οχήματα από τη Ρουμανία και 18 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Γαλλία.

Από αέρος, για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν κατά διαστήματα δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Σπάτων, ο οποίος έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης.

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