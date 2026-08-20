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Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο
Πολιτική
14:42 - 20 Αυγ 2026

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο

Reporter.gr Newsroom
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Το τελευταίο «αντίο» στον Στέφανο Μάνο είπαν την Πέμπτη (20/8) στην Κηφισιά συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Ο Στέφανος Μάνος, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και υπουργός Περιβάλλοντος, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης.

Το όνομά του συνδέθηκε παράλληλα με παρεμβάσεις που άλλαξαν την Αθήνα, από την ανάπλαση της Πλάκας και τις πρώτες πεζοδρομήσεις έως τις λεωφορειολωρίδες, αλλά και με μεγάλα έργα υποδομής που καθόρισαν την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών, όπως το Μετρό της Αθήνας, το αεροδρόμιο στα Σπάτα και η Αττική Οδός. Παράλληλα, οι απόψεις του, κυρίως για την οικονομία, προκάλεσαν πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Σε προσωπικό επίπεδο ήταν παντρεμένος και πατέρας πέντε παιδιών.

Το «παρών» στην εξόδιο ακολουθία έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης και άλλοι.

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