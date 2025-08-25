ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αργολίδα: Σύλληψη 81χρονου που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του
Ειδήσεις
11:25 - 25 Αυγ 2025

Αργολίδα: Σύλληψη 81χρονου που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη σύλληψη ενός 81χρονου, για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, σε κοινότητα του Δήμου Ερμιονίδας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, αστυνομικοί του Τμήματος Ερμιονίδας, συνέλαβαν 81χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου που έχει να κάνει με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, χθες το βράδυ (24/8) ο συλληφθείς έδεσε σκύλο στο πίσω μέρος Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου που οδηγούσε και το έσερνε επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Ερμιονίδας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει
Πολιτική

Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει

Ο Τσίπρας ανακοινώνει σκιώδη κυβέρνηση, με νέους και... άφθαρτους
Ανεμοδείκτης

Ο Τσίπρας ανακοινώνει σκιώδη κυβέρνηση, με νέους και... άφθαρτους

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Αίγιο: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός - Τα ίχνη που τον «έδεσαν» για το διπλό φονικό
Ειδήσεις

Αίγιο: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός - Τα ίχνη που τον «έδεσαν» για το διπλό φονικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 13:20

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders

Πολιτική
12/06/2026 - 13:16

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Πολιτική
12/06/2026 - 13:11

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Ομόλογα
12/06/2026 - 13:10

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
12/06/2026 - 13:02

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:53

Παπαστράτος: Ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 12:53

Ρίσκο επιβίωσης για τον Μητσοτάκη η στρατηγική της μίας κάλπης

Πολιτική
12/06/2026 - 12:50

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:49

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Οι περιοχές που αναμένονται ισχυρές καταιγίδες

Πολιτική
12/06/2026 - 12:37

Χρηστίδης: Μετά από 7 χρόνια ακρίβειας, η πρόταση Μητσοτάκη είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με τα σούπερ μάρκετ;

Πολιτική
12/06/2026 - 12:24

Τσίπρας: Ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω και πώς – Ο Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει

Πολιτική
12/06/2026 - 12:19

Σαμαράς για απόφαση ΣτΕ για το νόμο Κατσέλη: Funds, servicers και τράπεζες να επιστρέψουν τα ποσά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +18,4% οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Απρίλιο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:09

ΗΠΑ: Σχεδιάζουν σημαντική μείωση της στρατιωτικής παρουσίας που διαθέτουν στην Ευρώπη - Ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 12:02

ΗΠΑ-Ιράν: Συμφωνία 14 σημείων με άνοιγμα Ορμούζ, αλλά και οικονομικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη

Ναυτιλία
12/06/2026 - 11:58

Από την Πρώτη Δημοτικού έως την πρώτη θέση εργασίας: 10 χρόνια Ημέρα Νέων στα Ποσειδώνια

Ακίνητα
12/06/2026 - 11:55

Στρατηγικό Ορόσημο για το Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πλήρης Μετάπτωση στο G-Cloud

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
12/06/2026 - 11:44

7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης: Οι προσωπικότητες που θα συμμετάσχουν στο #ocin26

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 11:43

ΥΠΕΝ: Πάνω από 6.000 νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:36

Βρετανία: Νέος υπουργός Άμυνας ο Νταν Τζάρβις

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:26

Στενά του Ορμούζ: Ανεπιβεβαίωτες αναφορές για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 11:25

Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως €531,9 εκατ.

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 11:16

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
12/06/2026 - 11:11

Ανδρουλάκης: Κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή και στη δουλειά

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 11:10

Trastor: Πώληση ακινήτου στη Λεωφόρο Κηφισίας αντί €9,9 εκατ.

Πολιτική
12/06/2026 - 11:05

Δημοσιονομική πειθαρχία και... ξερό ψωμί από τον Μητσοτάκη: «Πού θα βρω €1 δισ. για μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ;»

Ειδήσεις
12/06/2026 - 11:03

Φωτιά στην Κερατέα – Επιχειρούν πάνω από 60 πυροσβέστες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/06/2026 - 11:01

Εθνική Τράπεζα: 16 χρόνια στήριξης και επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσα από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds

Ειδήσεις
12/06/2026 - 10:54

Γαλλία: «Χτύπησε» υψηλό διετίας ο πληθωρισμός στο 2,4%

Ειδήσεις
12/06/2026 - 10:50

Γερμανία: Μία στις πέντε εταιρείες βλέπει την AI ως υποκατάστατο πτυχίων και εμπειρίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ