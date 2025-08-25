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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (26/8) σε Νότιο και Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη
Ειδήσεις
15:39 - 25 Αυγ 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (26/8) σε Νότιο και Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για τις ακόλουθες περιοχές:
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: ΠΕ Καρπάθου
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας
  • Περιφέρεια Κρήτης: ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

  • καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,
  • χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης),
  • άναμμα υπαίθριων ψησταριών,
  • κάπνισμα μελισσών,
  • ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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