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Κατρίνης: Ακρίβεια, χρέη και στεγαστικό «πνίγουν» τους πολίτες
Πολιτική
15:16 - 25 Αυγ 2025

Κατρίνης: Ακρίβεια, χρέη και στεγαστικό «πνίγουν» τους πολίτες

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο «Κανάλι 1», άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι επιμένει στη διατήρηση της υπέρογκης έμμεσης φορολογίας μέσω ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης, χωρίς παράλληλα να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Όπως ανέφερε, το υπερπλεόνασμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών προέρχεται από τις τσέπες της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων στρωμάτων, τονίζοντας ότι η τακτική των εκ των υστέρων παροχών δεν γιατρεύει την αιτία. «Αυτή δεν είναι λύση» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ υπενθύμισε το τεράστιο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους που πνίγει τους πολίτες.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις υψηλές τιμές σε σούπερ μάρκετ, καύσιμα και τηλεπικοινωνίες, λέγοντας ότι «οι Έλληνες καταναλωτές αγοράζουν ακριβότερα από τους Ευρωπαίους». Ειδικά για τις πρόσφατες μετρήσεις, επισήμανε: «Τα στοιχεία που βλέπουμε για τον Αύγουστο δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει σχεδόν διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη. Χρειάζεται πάταξη της αισχροκέρδειας. Δεν μιλάμε απλώς για ακρίβεια, μιλάμε για αισχροκέρδεια», υπογράμμισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο στεγαστικό, υπογραμμίζοντας ότι τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα για τα νέα ζευγάρια. «Γνωρίζω τα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2», όμως δεν έχουν δώσει λύση στο στεγαστικό», σημείωσε, επισημαίνοντας τον ρόλο των τραπεζών που «αρνούνται να χρηματοδοτήσουν ένα νέο ζευγάρι που θέλει να ξεκινήσει τη ζωή του».

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, άσκησε κριτική για έλλειψη πρωτοβουλιών και στρατηγικής, ζητώντας ενεργητικό ρόλο της χώρας στα κρίσιμα μέτωπα. «Η Ελλάδα, ως δύναμη ειρήνης και σταθερότητας, θα μπορούσε να πάρει πρωτοβουλίες και να παίξει ρόλο», δήλωσε, σημειώνοντας ότι απαιτείται σχέδιο που να παράγει αποτέλεσμα και όχι επικοινωνιακές εντυπώσεις.

Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, επανέλαβε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην πρόληψη και στην ταχύτητα αποκατάστασης. Τόνισε την ανάγκη για ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών, αλλά και για δικαιότερες και ταχύτερες αποζημιώσεις, ενώ υπενθύμισε την πρωτοφανή καταστροφή στην Ηλεία το 2007 με την απώλεια 49 συμπολιτών μας ως τραγική υπενθύμιση της ευθύνης του κράτους.

Κλείνοντας, περιέγραψε το ζητούμενο μείγμα πολιτικής λέγοντας ότι χρειάζονται «λιγότερα λόγια, περισσότερες πράξεις, ουσία, πρωτοβουλίες και λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας» και πρόσθεσε: «Εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, έχουμε αυτή τη στρατηγική. Έχουμε ήδη επεξεργαστεί δέσμη προτάσεων, η οποία θα παρουσιαστεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ αλλά και μέσα στη βουλή τους επόμενους μήνες».

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