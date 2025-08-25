Βρετανία: Ιστορικό ρεκόρ αφίξεων μεταναστών με μικρά σκάφη το 2025 - Αύξηση 46% σε σχέση με το 2024

Μέχρι στιγμής το 2025, 28.076 μετανάστες έχουν περάσει με μικρά σκάφη τη Μάγχη προς τη Βρετανία, καταγράφοντας αύξηση 46% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα (25/8).

Η απότομη αύξηση έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης ανησυχίας του κοινού για τη μετανάστευση, η οποία κατατάσσεται ως το κύριο μέλημα των πολιτών, με τις διαμαρτυρίες κατά των μεταναστών να συνεχίζονται έξω από τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο. Το ρεκόρ επιτεύχθηκε την Κυριακή (24/8), όταν 212 μετανάστες έφτασαν με τέσσερα διαφορετικά σκάφη, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Βρετανία το Σαββατοκύριακο, μετά από απόφαση δικαστηρίου την περασμένη εβδομάδα που διέταξε την απομάκρυνση των αιτούντων άσυλο από ένα ξενοδοχείο στο Epping, το τελευταίο σημείο ανάφλεξης στη συζήτηση για τη μετανάστευση.

Η κυβέρνηση των Εργατικών του Στάρμερ έχει δεσμευτεί να καταργήσει σταδιακά τη χρήση ξενοδοχείων έως το 2029 και να αναμορφώσει το σύστημα ασύλου. Την Κυριακή ανακοίνωσε μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση των προσφυγών ασύλου και τη μείωση του συσσωρευμένου φόρτου εργασίας που ξεπερνά τις 100.000 υποθέσεις.

Η υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αλλαγές αποσκοπούν στην αποκατάσταση του «ελέγχου και της τάξης» σε ένα σύστημα που ανέφερε ότι βρίσκεται «σε χαοτική κατάσταση».

Τέλος, επίσημα στοιχεία της περασμένης εβδομάδας έδειξαν ότι οι αιτήσεις ασύλου έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με περισσότερους μετανάστες να φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία σε σύγκριση με πέρυσι.