Οι πολιτικοί αποχαιρετούν τον αγαπημένο «Νιόνιο»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος άφησε το στίγμα του στο ελληνικό τραγούδι αλλά ταυτόχρονα ήταν ένα πολιτικό ον, που έκανε αίσθηση κάθε φορά που τοποθετούνταν πάνω στα θέματα της πολιτικής ζωής του τόπου.

Έντονα πολιτικοποιημένος από νεαρή ηλικία, ο Διονύσης Σαββόπουλος, παρόλα αυτά, παρέμενε εκτός κομματικών στεγανών. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύματα λύπης στους πολιτικούς όλου του φάσματος.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Ένας μοναχικός οδοιπόρος του τραγουδιού, αλλά και ένας μοναδικός ραψωδός

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε δήλωση του για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου αναφέρει: «Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος ξεχωριστός που αγαπήθηκε από τον ελληνικό λαό για την προσωπικότητα, το έργο και την προσφορά του στην τέχνη. Ασυμβίβαστος, καινοτόμος και τολμηρός ενσάρκωσε το πνεύμα της αμφισβήτησης με τον πιο ευαίσθητο και ποιητικό τρόπο μέσα από έργα που σφράγισαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και αποτέλεσαν ορόσημα στον νεότερο πολιτισμό της χώρας μας.

Ήταν ένας μοναχικός οδοιπόρος του τραγουδιού, αλλά και ένας μοναδικός ραψωδός που διέσχισε όλες αυτές τις δεκαετίες άφοβα. Ήταν ποιητικός και πολιτικός μαζί, πάντοτε με το θάρρος της γνώμης του και με το πάθος της συμμετοχής στους προβληματισμούς κάθε εποχής. Όποιες κι αν ήταν οι εντάσεις της συγκυρίας, όσο κι αν έπαιρνε θέση, όσο κι αν γνήσια εξέφραζε το ρεύμα κάθε εποχής, έγνοια του ήταν πάντα των «Ελλήνων οι Κοινότητες» να είναι ενωμένες. Μέλημά του ήταν πάντα η υπέρβαση των διαφορών και των διχασμών.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα μας λείψει. Η απώλεια ενός καλλιτέχνη αυτής της εμβέλειας αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χάρτη του πολιτισμού μας, αλλά το έργο του δεν ήταν μόνο «φωνή των καιρών». Ήταν επιπλέον ένας ήχος αλήθειας και γνησιότητας που θα συνεχίσει να αντηχεί στο μέλλον. Θα ήθελα με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό να απευθύνω εκ μέρους της ελληνικής Πολιτείας τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Άσπα, στα παιδιά του Κορνήλιο και Ρωμανό, στους οικείους του και στους αμέτρητους φίλους του».

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η βραχνή φωνή του θα μας συνοδεύει για πάντα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να μην μπορεί να πιστέψει το νέο του θανάτου του αναφέροντας σε ανάρτηση του: «Δεν θέλω να το πιστέψω αλλά ο Διονύσης μας δεν είναι πια εδώ. Με τον αποχωρισμό να συμβαίνει όπως τον είχε ο ίδιος τραγουδήσει: «Δεν είμαι εδώ». Οι άλλοι «χτύπααν τον αέρα». Και να ξεκινήσει, έτσι, ήρεμος το ταξίδι του προς μια «θάλασσα πλατιά»…

Ο Σαββόπουλος έφυγε, αφήνοντας ένα ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική, στον στίχο, αλλά και στο δημόσιο ύφος. Γιατί με το έργο και τη στάση του απέδειξε πως ήταν ένας υπέροχος τραγουδοποιός. Ένας ευαίσθητος Έλληνας. Και ένας υπεύθυνος πολίτης.

Με τίμησε με τη φιλία του. Και μέσα από αυτήν μπόρεσα να γνωρίσω μία ευγενική μορφή που είχε ένα μοναδικό χάρισμα: να παρακολουθεί τις εποχές που αλλάζουν. Και, ταυτόχρονα, να αλλάζει και ο ίδιος. Κρατώντας μόνο την αυθεντικότητά του.

Αυτήν την αυθεντικότητα αποπνέει και το τελευταίο βιβλίο του με θέμα την ίδια του τη ζωή. Ένα ντοκιμαντέρ για την Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών που τη διηγείται με την ίδια ζωντάνια, αλλά και ευθύτητα που είχαν τα λόγια και οι νότες του.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν θα μας τραγουδήσει, φέτος, ότι «τον χειμώνα ετούτο άμα τον πηδήσαμε για άλλα δέκα χρόνια άιντε καθαρίσαμε». Η βραχνή φωνή του, όμως, θα μας συνοδεύει για πάντα. Πλουτίζοντας την καρδιά και τη σκέψη μας.

Τον αποχαιρετώ με οδύνη με τη σκέψη μου στην αγαπημένη του Άσπα και στους δύο τους γιούς, Κορνήλιο και Ρωμανό. Τη φυσική του συνέχεια αναλαμβάνουν τα εγγόνια του Διονύσης και Αντρέας. Και όλοι εμείς, τη διατήρηση της φωτεινής μνήμης του.

RIP Νιόνιο».

Κωστής Χατζηδάκης: Θα κρατήσουν για πάντα οι χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει: «Θα Κρατήσουν, για πάντα, οι Χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε σήμερα, με Φορτηγό - με ή χωρίς Ρεζέρβα - για το τελευταίο του μεγάλο ταξίδι. Πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, είχαμε πει με την Άσπα, τη σύζυγό του, να βρεθούμε σπίτι τους, μαζί με την Πόπη, για να τα πούμε. Δεν τα καταφέραμε. Ο Διονύσης έφυγε, αλλά μένουν στη μνήμη μας και στην καρδιά μας ο Μπάλλος, το Κούρεμα, ο Χρονοποιός, όλοι οι μεγάλοι του δίσκοι και όλα του τα τραγούδια από τη «Συννεφούλα» μέχρι το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις». Η μουσική του μου άρεσε από τότε που ήμουν παιδί. Με συντροφεύει μέχρι σήμερα, θα με συντροφεύει μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες και από εδώ και πέρα. Ο Διονύσης θα ξεχωρίζει πάντοτε για το ιδιαίτερο στυλ του, για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικά μεταξύ τους μουσικά είδη και για τους ευρηματικούς στίχους του που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μας.

Προσωπικά θα θυμάμαι πάντα αυτό τον τόσο ξεχωριστό Σαλονικιό καλλιτέχνη που επηρέασε γενιές και γενιές και μας απογείωσε «μέχρι τα ουράνια σώματα» με τη μουσική του. Εκτός όμως από σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος, με γενναιότητα, διατύπωνε τις απόψεις του για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα. Μας ενθουσίαζε για δεκαετίες με τον μοναδικό τρόπο εκφοράς του λόγου του, ενώ παράλληλα δίδασκε με το καλλιτεχνικό του ήθος. Μεγάλη η απώλεια για όλους εμάς τους θαυμαστές του, για όλους τους Έλληνες. Καλό ταξίδι, Διονύση! Συλλυπητήρια στην Άσπα και τα παιδιά!».

Νίκος Ανδρουλάκης: Ο «Νιόνιος» δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα στις καρδιές μας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του: «Με βαθιά συγκίνηση οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αποχαιρετούμε τον Διονύση Σαββόπουλο, που μέσα από τα τραγούδια του σκιαγραφούσε το βίωμα, τις ελπίδες, τις υπερβάσεις και τις αγωνίες του λαού μας στο πέρασμα των δεκαετιών.

Μας αφήνει παρακαταθήκη μουσικά αριστουργήματα όπως ο «Μπάλλος», το «Φορτηγό», τα «Τραπεζάκια έξω», το «Βρώμικο ψωμί» και τόσα άλλα, όπου πάντρευε μοναδικά τη ροκ, τη λαϊκή μουσική και τους παραδοσιακούς ήχους.

Ο «Νιόνιος» δεν είναι πια κοντά μας, αλλά θα είναι πάντα στις καρδιές μας σε μια θέση στο πάνθεον των κορυφαίων δημιουργών της ελληνικής μουσικής, των μεγάλων Ελλήνων».

Χάρης Δούκας: Μουσικός που ένωσε εποχές και γενιές

Ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ:

«Μας άφησε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ένας δημιουργός που ένωσε εποχές, γενιές και γειτονιές, που έβαλε τη μουσική να συνομιλεί με την ψυχή μιας ολόκληρης χώρας.

Οι στίχοι του έγιναν η φωνή της Ελλάδας, όλων μας. Η Αθήνα σήμερα είναι πιο σιωπηλή. «Σε δημοτικό γηπεδάκι, το βραδάκι συρμάτινο πλεχτό κι από πάνω ένα φωτάκι...

Καλό ταξίδι, Νιόνιο».

Νίκος Δένδιας: Λαμπρός τραγουδοποιός και ποιητής της μεταπολεμικής Ελλάδας

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν λαμπρός τραγουδοποιός και θα μπορούσε να είναι από τους πλέον χαρισματικούς υπερρεαλιστές ποιητές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 21, 2025

Παύλος Γερουλάνος: Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες

O Παύλος Γερουλάνος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Διονύση μας αγαπημένε, Μας έμαθες να ζούμε, να γελάμε, να κάνουμε παρέες, να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε περήφανοι ο ένας για τον άλλον. Περήφανοι για αυτό που είμαστε και για τους γαλαξίες που φτιάχνουμε. Μόνοι μας και όλοι μαζί. Ακούμπησες τη ζωή, την καρδιά και την ψυχή μας, και το έκανες με τα τραγούδια και με την στάση σου. Το έκανες δημόσια και το έκανες στην παρέα. Θα μας λείψεις τόσο τόσο πολύ σε μια εποχή που σε χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ».