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Λουτράκι: Νεκρός ένας 17χρονος από μαχαιριές – Στο νοσοκομείο ένας 19χρονος
Ειδήσεις
11:59 - 27 Φεβ 2026

Λουτράκι: Νεκρός ένας 17χρονος από μαχαιριές – Στο νοσοκομείο ένας 19χρονος

Reporter.gr Newsroom
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Σοκ έχει προκαλέσει στο Λουτράκι ο θάνατος ενός 17χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Νοσοκομείο Κορίνθου με θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι, ενώ ένας 19χρονος παραμένει νοσηλευόμενος.  

Το ανήλικο αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο από συγγενικό του πρόσωπο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 19χρονος φέρει πιθανότατα τραύματα στην κοιλιά. Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Σωτηρία, όπου συνεχίζει τη νοσηλεία του.

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Ο νεαρός φέρεται να ισχυρίστηκε στους γιατρούς ότι τα τραύματά του οφείλονται σε τροχαίο ατύχημα, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι προέρχονται από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται.

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