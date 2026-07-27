Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργαζόμενος και να τραυματιστεί ένας ακόμη άνθρωπος που βρισκόταν εκτός της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, λίγο πριν από την έκρηξη πραγματοποιούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης εντός του εργοστασίου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια των εργασιών να προκλήθηκε διαρροή από σωλήνα που διέρχεται από δεξαμενή και μετέφερε προπάνιο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί εκρηκτικό μείγμα.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένη φωτιά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, ενώ ο άνδρας που έχασε τη ζωή του φέρεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, να ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής που εκτελούσε τις εργασίες στον χώρο.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤnews, ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν «μια σφοδρή εκδήλωση πυρκαγιάς κατόπιν μιας έκρηξης» και σημείωσε πως οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν στη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος λόγω των υλικών που υπήρχαν στον χώρο και των εργασιών που πραγματοποιούνταν.

Όπως εξήγησε, το ωστικό κύμα από την έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του εργαζομένου, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν στο σημείο όπου εκτελούνταν οι εργασίες.

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Υπό έλεγχο η πυρκαγιά – Συνεχίζεται η έρευνα

Η φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές πυροσβέστες και 11 οχήματα, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια αλλά και τυχόν ευθύνες για το τραγικό περιστατικό.

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