Έκρηξη σε βιοτεχνία στα Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας τραυματίας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 23/7 σε βιοτεχνία κατασκευής σωστικών λέμβων στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματίας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του και στη νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως επιβεβαίωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της βιοτεχνίας, στην περιοχή Λιβάδια, επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, κοντά στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ). Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με τις φλόγες να τυλίγουν το κτίριο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 18:30 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής, πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον σοβαρά εγκαυματία, ο οποίος στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και ακολούθησε η πυρκαγιά, ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση και εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του περιστατικού.

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