Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Νεκρός στην κατοικία του στις Σέρρες εντοπίστηκε την Τρίτη (4/8) ένας 68χρονος άνδρας, με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης να επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Ο άτυχος άνδρας έφερε πολλαπλά χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα από θλων όργανο.

Κατά την αρχική αυτοψία, οι αστυνομικοί δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσουν με βεβαιότητα τα αίτια του θανάτου και έτσι η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για νεκροψία-νεκροτομή. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το εσωτερικό του σπιτιού ήταν αναστατωμένο, στοιχείο που από την πρώτη στιγμή εντάχθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Πολλαπλά τραύματα από θλων αντικείμενο

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από εγκληματική ενέργεια. Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, το θύμα είχε δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα με θλων όργανο, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν σφυρί ή ματσόλα. Μάλιστα, σε ένα από τα τραύματα φέρεται να διακρίνεται καθαρά το αποτύπωμα του αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκε.

Τα χτυπήματα προκάλεσαν σοβαρή εσωτερική αιμορραγία, η οποία αποδείχθηκε μοιραία. Τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης παραδόθηκαν στην Ασφάλεια Σερρών, η οποία πλέον χειρίζεται επίσημα την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά τον χώρο της κατοικίας και συλλέγουν κάθε πιθανό στοιχείο που μπορεί να αποκαλύψει τις τελευταίες κινήσεις του θύματος, αλλά και να διευκρινίσει αν η εικόνα αναστάτωσης στο σπίτι σχετίζεται με τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών.

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Στο μικροσκόπιο οι προσωπικές διαφορές

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί η πληροφορία ότι ο 64χρονος είχε μακροχρόνιες διαφορές με συγγενικό του πρόσωπο. Οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις είχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγήσει ακόμη και στην υποβολή αμοιβαίων μηνύσεων. Οι Αρχές εξετάζουν και αυτή την πτυχή της υπόθεσης, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να έχουν συνδέσει το συγκεκριμένο πρόσωπο με τη δολοφονία.

Η Ασφάλεια Σερρών συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, εστιάζοντας στο περιβάλλον του θύματος, στις προσωπικές του σχέσεις και σε τυχόν παλαιότερες αντιδικίες.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν από την κατοικία έχουν αφαιρεθεί χρήματα ή άλλα αντικείμενα, ούτε έχει ανακοινωθεί κάποια προσαγωγή ή σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης.