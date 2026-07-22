Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι 13 τραυματίστηκαν από τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πολλές περιοχές των Βαλκανίων. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και αγροτικές καλλιέργειες, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο καύσωνα και ξηρασίας που είχε προηγηθεί στην κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Στην Αλβανία, ένας εργαζόμενος της ηλεκτροδότησης έχασε τη ζωή του στη Χειμάρρα κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία προκλήθηκε από την κακοκαιρία. Επιπλέον, τρία άτομα τραυματίστηκαν στους Αγίους Σαράντα, κυρίως από πτώσεις δέντρων και σπασμένα τζάμια, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι μεγαλύτερες καταστροφές σημειώθηκαν στο νότιο τμήμα της χώρας, με τη Νεβέσινιε και τις γύρω περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Ο δήμαρχος της πόλης, Μιλένκο Αβντάλοβιτς, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση RTRS ότι οι ζημιές στις καλλιέργειες είναι τεράστιες και υπολογίζονται σε εκατομμύρια μάρκα.

«Στα χωριά που επλήγησαν από τη θεομηνία, ουσιαστικά δεν έχει απομείνει τίποτα για συγκομιδή. Η καταιγίδα κατέστρεψε τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημαντικές απώλειες καταγράφηκαν επίσης σε αμπελώνες των περιοχών Γκρούντε και Λιουμπούσκι.

Στη Βόρεια Μακεδονία, σχεδόν ολόκληρη η επικράτεια επηρεάστηκε από ισχυρούς ανέμους, με τις ριπές να φτάνουν τα 134 χιλιόμετρα την ώρα στο Στιπ και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα στα Σκόπια.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης 112 δέχθηκε περισσότερες από 9.000 κλήσεις μέσα σε λίγες ώρες, ενώ αναφέρθηκαν εκατοντάδες περιστατικά και συνολικά 10 τραυματισμοί.

Στα Σκόπια υπέστησαν ζημιές πάνω από 100 οχήματα, 189 δέντρα ξεριζώθηκαν, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε δημόσιες υποδομές, όπως το προεδρικό μέγαρο, υπουργεία και το αεροδρόμιο της πόλης.

Στην Κροατία, οι έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους έπληξαν τις ακτές της Αδριατικής. Στο νησί Χβαρ, η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε κατά περίπου 1,5 μέτρο, προκαλώντας πλημμύρες στην παραλιακή ζώνη και σε αρκετούς δρόμους της πόλης Στάρι Γκραντ, ένα φαινόμενο που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, εμφανίζεται συχνά στη συγκεκριμένη περιοχή.