Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια έγινε, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών του έργου, όπως αποκάλυψε σήμερα ο διευθυντής της Ελληνικό Μετρό, Νίκος Δένης.

Όπως ανέφερε στον Status FM 107,7, η σύμβαση -που υπήρχε από το 2023- ενεργοποιήθηκε και πλέον προχωρούν οι απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες, μεταξύ των οποίων τοπογραφικές εργασίες και μελέτες, ενώ θα ακολουθήσουν αρχαιολογικές τομές στα σημεία όπου προβλέπεται να κατασκευαστούν οι σταθμοί, καθώς και οι μετατοπίσεις δικτύων κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, ο κ. Δένης αποκάλυψε ότι η Ελληνικό Μετρό ετοιμάζει ήδη τον φάκελο για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης της κύριας εργολαβίας για την επέκταση προς τα δυτικά, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου.

Ο κ. Δένης χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντικό βήμα για την προώθηση της δυτικής επέκτασης, η οποία αναμένεται να δώσει νέα σύνδεση των δυτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης με το κέντρο.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση προς Καλαμαριά, ο διευθυντής της Ελληνικό Μετρό ανέφερε ότι η υποδομή είναι έτοιμη και απομένει η πιστοποίηση ασφαλείας, εκτιμώντας ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα είναι δυνατή η έναρξη της λειτουργίας της.