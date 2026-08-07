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Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:26 - 07 Αυγ 2026

Θεσσαλονίκη: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά

Reporter.gr Newsroom
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Στους πέντε σταθμούς της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) βρέθηκε την Τετάρτη και την Πέμπτη ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στην πορεία των εργασιών, ενόψει της παράδοσης του έργου.  

Παράλληλα, ο υφυπουργός συμμετείχε σε διαδοχικές συσκέψεις με υπηρεσιακά στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., εκπροσώπους των εταιρειών που συμπράττουν στην κατασκευή του έργου μέσω των διαφορετικών συμβάσεων, καθώς και της εταιρείας λειτουργίας THEMA, κατά τις οποίες εξετάστηκε η πρόοδος των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση των πιστοποιήσεων και την προετοιμασία της εμπορικής λειτουργίας της νέας γραμμής.

Μετά την ολοκλήρωση των συσκέψεων, ο κ. Ταχιάος δήλωσε: «Ξεκινούν, σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες, τα δοκιμαστικά δρομολόγια, αυτό που ονομάζουμε «trial run», της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο λόγος για τον οποίο τα δρομολόγια αυτά περιορίζονται αρχικά στη διάρκεια της νύχτας είναι ότι δεν θα θέλαμε τυχόν επιδράσεις από την ένταξη των νέων συρμών στο δίκτυο να διαταράξουν τη λειτουργία της βασικής γραμμής».

Ο υφυπουργός πρόσθεσε ότι, με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα των δοκιμών, αναμένεται τις προσεχείς ημέρες η επέκταση του «trial run» και κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε όλη δηλαδή τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου.

«Οι πρώτες ενδείξεις από τις δοκιμές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Πολύ σύντομα τα δοκιμαστικά δρομολόγια θα επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μετρό και, εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία», εξήγησε ο κ. Ταχιάος.

«Η έναρξη του trial run σηματοδοτεί την αρχή του τέλους ενός σύνθετου έργου, καθώς η παράδοση σε εμπορική λειτουργία της επέκτασης προς Καλαμαριά δεν αποτελεί μία απλή γραμμική προέκταση της υφιστάμενης γραμμής, αλλά την προσθήκη ενός νέου κλάδου. Στο υφιστάμενο δίκτυο, θα ενταχθούν συνολικά 33 συρμοί, από τους 18 που εξυπηρετούν μέχρι σήμερα, οι οποίοι μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου» θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, με αναλογία δρομολογίων 2:1, ενώ στην επιστροφή προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό θα ακολουθούν την αντίστροφη πορεία. Κατά τη διάρκεια του trial run επαληθεύεται η ασφαλής λειτουργία του συνόλου του δικτύου, η συνεργασία όλων των υποσυστημάτων υπό το ίδιο Κέντρο Ελέγχου και η διαλειτουργικότητα εξοπλισμού που προέρχεται από τις έξι διαφορετικές συμβάσεις κατασκευής», κατέληξε ο υφυπουργός.

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