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Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:12 - 14 Αυγ 2026

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Reporter.gr Newsroom
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Με πιο αραιά δρομολόγια και πρόγραμμα Κυριακής και αργιών θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα κατά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, με τον ΟΑΣΑ να έχει καταρτίσει ειδικό πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα κινηθούν ως εξής:

  • Παρασκευή 14 και Δευτέρα 17 Αυγούστου: Θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα, βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής.
  • Σάββατο 15 Αυγούστου: Θα ισχύσει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.
  • Κυριακή 16 Αυγούστου: Θα εφαρμοστεί επίσης πρόγραμμα Κυριακής στο σύνολο των γραμμών.

Οι γραμμές που λειτουργούν σε 24ωρη βάση θα συνεχίσουν να εκτελούν τα δρομολόγιά τους κανονικά, με τη συχνότητα που ισχύει κάθε Σάββατο.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα των δρομολογίων, τόσο στις αστικές όσο και στις περιαστικές γραμμές, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, της εφαρμογής OASA Telematics, καθώς και μέσω του πληροφοριακού κέντρου 11185.

24ωρη λειτουργία για Μετρό και Τραμ

Διαφορετικό είναι το πρόγραμμα για τα μέσα σταθερής τροχιάς, καθώς το Σάββατο (15/8) οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο.

Ειδικότερα, στη Γραμμή 2 του Μετρό τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 15 λεπτά, ενώ στη Γραμμή 3 οι συρμοί θα διέρχονται ανά 12 λεπτά.

Στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ), από τις 05:00 έως τις 05:30 και από τις 23:30 έως τη 01:00, η συχνότητα των δρομολογίων θα είναι ανά 15 λεπτά.

Από τις 05:30 έως τις 23:30, οι συρμοί της Γραμμής 1 θα πραγματοποιούν δρομολόγια ανά 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερωθούν για τις ακριβείς συχνότητες των δρομολογίων στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΣΤΑΣΥ.

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