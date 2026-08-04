Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα ανακοινώνει την επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με στόχο την έναρξη λειτουργίας του τον Οκτώβριο του 2026. Η κίνηση αυτή φέρνει στην Ελλάδα ένα από τα κορυφαία προγράμματα Ιατρικής του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του GMC (General Medical Council) National Training Survey, αναδεικνύει τους καλύτερα προετοιμασμένους νέους ιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να απαντήσει στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ιατρική ακριβείας, και να διαμορφώσει τη νέα γενιά ιατρών.

Το Πανεπιστήμιο Keele, που αριθμεί 77 χρόνια ακαδημαϊκής παράδοσης, διαθέτει μια Σχολή Ιατρικής που λειτουργεί για περισσότερο από 20 χρόνια και κατατάσσεται στα κορυφαία πέντε προγράμματα Ιατρικής της Αγγλίας (Guardian University Guide 2026). Η εκπαιδευτική της φιλοσοφία μεταφέρεται τώρα στην Αθήνα, μέσα από ένα εξαετές πρόγραμμα σπουδών σχεδιασμένο για το ελληνικό κλινικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Η εκπαιδευτική διαδρομή δεν αποτελείται από αποσπασματικά μαθήματα. Οι βασικές συγκλίνουσες επιστήμες, ανατομία, παθοφυσιολογία, κλινική σημειολογία και τεκμηριωμένη ιατρική συνδέονται σε μία σπειροειδή πορεία, όπου η ιατρική σκέψη οικοδομείται σταδιακά μέσα από κλινικά περιστατικά, μικρές ομάδες και προσομοίωση. Στον πυρήνα της, μεταξύ άλλων, βρίσκεται η έρευνα – επιδημιολογία, βιοστατιστική, ιατρική πληροφορική – και η διασύνδεση της Ιατρικής με τη Βιοηθική, το Δίκαιο και την τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς επειδή ο γιατρός του αύριο δεν θα ασκεί ιατρική σε απομόνωση, αλλά σε διεπιστημονική βάση. Στον πυρήνα της εκπαιδευτικής προσέγγισης βρίσκεται η μάθηση βασισμένη σε προβλήματα (Problem-Based Learning – PBL), μέσα από την ανάλυση κλινικών περιστατικών και την ανάπτυξη κλινικής συλλογιστικής, κριτικής σκέψης και τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων.

Το πρόγραμμα, το πρώτο στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε και υποβάλλεται εξ αρχής σύμφωνα με τα νέα, αυστηρά πρότυπα ποιότητας της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, στηρίζεται σε μία ηγετική ακαδημαϊκή ομάδα προσωπικοτήτων με διεθνές αποτύπωμα, η οποία απαρτίζεται από τους: Καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Σιμόπουλο, Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή Γεώργιο Χρούσο, Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, και Καθηγητή Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη, Αντιπρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ιατρικής Σχολής.

Την ηγετική αυτή ομάδα πλαισιώνει ισχυρή διεπιστημονική ομάδα, που συνδυάζει έμπειρους ακαδημαϊκούς, ενεργούς κλινικούς ιατρούς, ερευνητές, δυναμικούς εκπαιδευτές και επαγγελματίες από κρίσιμα συναφή πεδία των επιστημών υγείας. Εξατομικευμένες ακαδημαϊκές και κλινικές διαδρομές – με έμφαση στην τοποθέτηση του τελικού έτους – επιτρέπουν σε κάθε φοιτητή να διαμορφώσει τον δικό του επιστημονικό ή κλινικό προσανατολισμό.

Η υλοποίηση του προγράμματος αποτυπώνεται σε μια μεγάλης κλίμακας επένδυση σε ένα προηγμένο οικοσύστημα ιατρικής εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει ψηφιακή ανατομία, τρισδιάστατη εκτύπωση ανατομικών μοντέλων, εμβυθιστική και υψηλής πιστότητας κλινική προσομοίωση, εξειδικευμένα εργαστήρια κλινικών δεξιοτήτων και σύγχρονες υποδομές βιοϊατρικής εκπαίδευσης και έρευνας. Ωστόσο η τεχνολογία δεν είναι ο σκοπός – είναι το μέσο. Η κλινική εκπαίδευση δεν σχεδιάζεται γύρω από ένα νοσοκομείο ενός ομίλου. Αναπτύσσεται σε ένα πολυεπίπεδο δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων, δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας, κοινοτικών υπηρεσιών και περιβαλλόντων αποκατάστασης – γιατί ο ιατρός που θα αποφοιτήσει από αυτό το πρόγραμμα δεν θα γνωρίζει μόνο την οξεία νοσοκομειακή εικόνα της νόσου. Θα κατανοεί την πλήρη διαδρομή του ασθενούς: από την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα έως τη χρόνια νόσο, την πολυνοσηρότητα και την αποκατάσταση. Είναι ο ιατρός που μπορεί να λειτουργήσει παντού.

Από αυτήν τη φιλοσοφία προκύπτει και η επιλογή μας: numerus clausus. Ο πρώτος κύκλος σπουδών θα υποδεχθεί ακριβώς 50 φοιτητές – με πιο προσωπική, πιο εποπτευόμενη και πιο ουσιαστική μαθησιακή εμπειρία για τον καθένα. Μια επιλογή που δεν είναι διοικητικός περιορισμός – είναι δήλωση αξιών. Η εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών απαιτεί αξιολόγηση σε πολλαπλά επίπεδα: ακαδημαϊκά κριτήρια, δομημένη συνέντευξη που εξετάζει κλινική σκέψη, ηθική ωριμότητα και ικανότητα απόφασης υπό πίεση. Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται σήμερα σε νέες και νέους που ενδιαφέρονται για σπουδές Ιατρικής είναι επιστέγασμα συστηματικής συνεργασίας με τον πυρήνα της ακαδημαϊκής ομάδας του μητρικού πανεπιστημίου, με τα υψηλότερα standards διασφάλισης ακαδημαϊκής ποιότητας. Ένα Πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους δεν δίνει την ακαδημαϊκή του έγκριση για να λειτουργήσει εκτός Ηνωμένου Βασιλείου εύκολα – και αυτή η εμπιστοσύνη δεν διεκδικείται. Κερδίζεται. Το Πανεπιστήμιο Keele προσφέρει κάτι πολύ περισσότερο από ένα νέο πρόγραμμα στο ελληνικό πανεπιστημιακό τοπίο. Φέρνει ένα νέο πρότυπο για τις σπουδές Ιατρικής του μέλλοντος.