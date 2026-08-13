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Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή
Ειδήσεις
22:30 - 13 Αυγ 2026

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται η σημερινή νύχτα (13/8) ενώ επικίνδυνη θα είναι και η αυριανή ημέρα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στη Χαλκιδική, όπου το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να κινείται ανεξέλεγκτα. Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης έως 5 μποφόρ, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη, οι καταιγίδες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις. Παράλληλα, οι ισχυρές και μεταβλητές ριπές ανέμου που τις συνοδεύουν ενδέχεται να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα μέτωπα.

Μάλιστα, οι άνεμοι δεν αναμένεται να εξασθενήσουν, αλλά αντίθετα θα ενισχυθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες, φτάνοντας στη Χαλκιδική έως και τα 6 μποφόρ.

Επικίνδυνη η αυριανή ημέρα

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η αυριανή ημέρα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά και κατά τόπους να φτάσουν τα 8, ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Επισημαίνεται ότι οι ισχυρότερες εντάσεις αναμένονται σε περιοχές όπως ο Καφηρέας, η νότια Εύβοια, οι βόρειες Κυκλάδες, τα ανατολικά τμήματα της Αττικής, το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη οι καιρικές συνθήκες τόσο σήμερα όσο και αύριο θα είναι εξαιρετικά δυσμενείς, με αρκετές περιοχές της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο ή πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού.

Η σημαντική ενίσχυση των ανέμων, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τον αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, αναμένεται να καταστήσει ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να αυξήσει την ανάγκη για αυξημένη επιφυλακή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dknth26uup01?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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