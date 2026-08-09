Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα, την ώρα που ισχυροί βόρειοι άνεμοι, με ένταση έως 7 και κατά τόπους 8 μποφόρ, επικρατούν στα ανατολικά και δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Η Δευτέρα αναμένεται να αποτελέσει την πιο δύσκολη ημέρα του επόμενου διαστήματος, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη.

Να σημειωθεί εδώ ότι το σκηνικό του καιρού παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ελλάδας. Στα ανατολικά, το ισχυρό μελτέμι συγκρατεί τις θερμοκρασίες σε σχετικά πιο ανεκτά επίπεδα. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα οι καταβατικοί άνεμοι ανεβάζουν τον υδράργυρο και ταυτόχρονα μειώνουν σημαντικά την υγρασία, ενισχύοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Όπως επισημαίνεται, απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς έξι περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό.

Ισχυροί βοριάδες έως 7-8 μποφόρ

Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται από σήμερα, με το ισχυρότερο πεδίο να εκτείνεται σε μια ζώνη από το Βόρειο Αιγαίο έως τη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων. Οι εντάσεις θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, ενώ σε τοπικό επίπεδο δεν αποκλείεται να αγγίξουν και τα 8 μποφόρ.

Ισχυροί άνεμοι αναμένονται και στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, όπου οι ριπές θα φτάσουν επίσης τα 7-8 μποφόρ.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη νότια Κρήτη, καθώς οι βόρειοι άνεμοι, καθώς κατεβαίνουν από τους ορεινούς όγκους, επιταχύνονται και ενδέχεται να αποκτήσουν σημαντικά μεγαλύτερη ένταση.

Το μελτέμι δεν θα επηρεάσει αποκλειστικά τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επεκταθούν και σε ηπειρωτικά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, από την Εύβοια έως τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, με τη Λακωνία να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Στο Ιόνιο, αντίθετα, οι άνεμοι θα είναι αισθητά ηπιότεροι και δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ.

Έως τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα

Η σημερινή ημέρα φέρνει τις πρώτες θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα δυτικά.

Στη Δυτική Ελλάδα, το βορειοανατολικό ρεύμα λειτουργεί ως καταβάτης, με τον αέρα να κατέρχεται από τους ορεινούς όγκους θερμότερος και ξηρότερος. Η συγκεκριμένη διαδικασία οδηγεί σε άνοδο της θερμοκρασίας και παράλληλη πτώση της σχετικής υγρασίας, επιβαρύνοντας τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, η Αιτωλοακαρνανία και η βορειοδυτική Πελοπόννησος.

Οι θερμοκρασίες αυτές, ωστόσο, δεν θα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα σε ολόκληρη τη χώρα.

Στα ανατολικά ο υδράργυρος θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ στο Αιγαίο οι ισχυροί βοριάδες θα συμβάλουν στη διατήρηση πιο ανεκτών θερμοκρασιών. Εξαίρεση αποτελεί το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου η Ρόδος και οι γύρω περιοχές επηρεάζονται από θερμές αέριες μάζες που μεταφέρονται από την Τουρκία.

Στη νότια Κρήτη οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 36 και 38 βαθμών Κελσίου.

Μπόρες και τοπικές καταιγίδες στα ορεινά

Παρά την έντονη ζέστη και τους ισχυρούς ανέμους, δεν αποκλείονται τοπικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το πρωί ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, ωστόσο από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις, κυρίως πάνω από ορεινές περιοχές, και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.

Στα βόρεια, η έντονη θέρμανση του εδάφους ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη τοπικών καταιγίδων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται από μπουρίνια.

Περισσότερη προσοχή χρειάζεται στις ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο περιορισμένα όσο κινούμαστε προς την Πελοπόννησο.

Αττική: Έως 37 βαθμούς και ισχυροί βοριάδες

Στην Αττική προβλέπεται κυρίως αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι, ωστόσο, αναμένεται να αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας οι μέγιστες τιμές στα δυτικά τμήματα του νομού πλησίασαν τους 39 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα αποτελέσουν τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φτάσουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ευβοϊκού.

Ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, χαμηλής υγρασίας και ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Για τον λόγο αυτό συνιστάται να αποφεύγονται υπαίθριες εργασίες και κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη.

Δευτέρα: Ενισχύονται περαιτέρω οι άνεμοι

Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο απαιτητική ημέρα, κυρίως εξαιτίας της περαιτέρω ενίσχυσης των βοριάδων.

Σύμφωνα με την κα. Παπαβγούλη, οι ισχυροί άνεμοι δεν θα περιοριστούν στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, αλλά θα επηρεάσουν και το εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, με τη Λακωνία να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, η Δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά, αντίθετα, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 34-36 βαθμούς.

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