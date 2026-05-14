Ιράν: Άρχισε η διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση ορισμένων κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από συμφωνία που αφορά τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα (14/5) του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη πηγή.

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή σημειώνεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη μεταφορά ενεργειακών προμηθειών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συμφωνία προέκυψε έπειτα από σχετικά αιτήματα του υπουργού Εξωτερικών της Κίνας και του Κινέζου πρεσβευτή στην Τεχεράνη. Η ιρανική πλευρά φέρεται να αποδέχθηκε τη διευκόλυνση της διέλευσης συγκεκριμένων κινεζικών πλοίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που διατηρούν οι δύο χώρες.

Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο η απόφαση αυτή θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας, καθώς η Τεχεράνη είχε ήδη ξεκαθαρίσει, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ότι πλοία χωρών που τηρούν ουδέτερη στάση - ιδιαίτερα όσα συνδέονται με την Κίνα - μπορούν να διέρχονται από τα Στενά, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συντονισμός με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, πέρασε χθες από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων. Το πλοίο είχε παραμείνει εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο για περισσότερο από δύο μήνες εξαιτίας του πολέμου.