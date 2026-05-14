ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιράν: Άρχισε η διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
15:32 - 14 Μάι 2026

Ιράν: Άρχισε η διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ιράν άρχισε να επιτρέπει τη διέλευση ορισμένων κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από συμφωνία που αφορά τα ιρανικά πρωτόκολλα διαχείρισης της θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα (14/5) του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων Fars, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη πηγή.        

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή σημειώνεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ πως τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη μεταφορά ενεργειακών προμηθειών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η συμφωνία προέκυψε έπειτα από σχετικά αιτήματα του υπουργού Εξωτερικών της Κίνας και του Κινέζου πρεσβευτή στην Τεχεράνη. Η ιρανική πλευρά φέρεται να αποδέχθηκε τη διευκόλυνση της διέλευσης συγκεκριμένων κινεζικών πλοίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας που διατηρούν οι δύο χώρες.

Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο η απόφαση αυτή θα επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας, καθώς η Τεχεράνη είχε ήδη ξεκαθαρίσει, κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ότι πλοία χωρών που τηρούν ουδέτερη στάση - ιδιαίτερα όσα συνδέονται με την Κίνα - μπορούν να διέρχονται από τα Στενά, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συντονισμός με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο, το οποίο μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, πέρασε χθες από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων. Το πλοίο είχε παραμείνει εγκλωβισμένο στον Περσικό Κόλπο για περισσότερο από δύο μήνες εξαιτίας του πολέμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 15:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Άγκυρας
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Άγκυρας

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παξιμαδιών λόγω μη ορθής επισήμανσης αλλεργιογόνου συστατικού
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση παξιμαδιών λόγω μη ορθής επισήμανσης αλλεργιογόνου συστατικού

THEON: Στρατηγική επένδυση ύψους $3 δισ. στην Twin Prime για ενσωμάτωση ΤΝ στα προϊόντα της
Επιχειρήσεις

THEON: Στρατηγική επένδυση ύψους $3 δισ. στην Twin Prime για ενσωμάτωση ΤΝ στα προϊόντα της

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες
Ειδήσεις

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα
Ειδήσεις

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές
Ναυτιλία

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ