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Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη
Πολιτική
15:28 - 07 Αυγ 2026

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Reporter.gr Newsroom
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Στο αρχείο παραμένει η δικογραφία των υποκλοπών, καθώς τα τέσσερα αιτήματα για την επανεκκίνηση της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης δεν στάθηκαν ικανά για την ανάσυρσή της.  

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, μελέτησε τα αιτήματα που υπέβαλαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων.

Ο κ. Μπακέλας με τέσσερις ξεχωριστές πράξεις, αποφάνθηκε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας, καθώς δεν κατατέθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία πέραν εκείνων που είχαν ήδη εξεταστεί και αξιολογηθεί στο πλαίσιο των προηγούμενων ερευνών.

Σχετικά με το αίτημα του Αντώνη Σαμαρά, με το οποίο ζητούσε να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση της παρακολούθησής του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία, πέρα από εκείνα που είχαν ήδη εξεταστεί στο πλαίσιο των ερευνών που είχαν πραγματοποιήσει τόσο ο νυν επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης όσο και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας.

Ανάλογη ήταν η απόφαση και για το αίτημα του πρώην υπουργού Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος είχε ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσης, καταθέτοντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το κινητό του, μεταξύ των οποίων υπήρχε και μήνυμα με την ένδειξη «απόρρητο». Όπως επισημαίνεται στη σχετική πράξη, το συγκεκριμένο υλικό δεν προσθέτει νέα δεδομένα σε σχέση με όσα είχαν ήδη διερευνηθεί κατά τη διάρκεια της πολύμηνης δίκης των τεσσάρων ιδιωτών, η οποία ολοκληρώθηκε με την επιβολή συνολικών ποινών κάθειρξης 126 ετών.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση των αιτημάτων που υπέβαλε ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, τα οποία βασίζονταν τόσο στην καταδικαστική απόφαση για τους τέσσερις ιδιώτες όσο και στις δημόσιες δηλώσεις ενός από αυτούς, του Ταλ Ντίλιαν. Ο κ. Μπακέλας έκρινε ότι η επανεκκίνηση της έρευνας δεν είναι δυνατή για νομικούς λόγους.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος έχει αναφέρει δημόσια ότι είχε διαθέσει το λογισμικό Predator σε κρατικούς φορείς, αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο που συνδέεται με την υπόθεση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας. Όπως επισημαίνεται, η κατάθεσή του δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη δικογραφία, με βάση τις προβλέψεις της ποινικής νομοθεσίας.

Η ίδια νομική αξιολόγηση, σύμφωνα με την εισαγγελική πράξη, εφαρμόζεται και για τους τρεις ακόμη καταδικασθέντες στην υπόθεση. Για τους ίδιους λόγους κρίθηκε ότι δεν μπορούν να εξεταστούν ως μάρτυρες ούτε πέντε επιπλέον ιδιώτες, σε βάρος των οποίων έχει προσφύγει δικαστικά ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Και οι τέσσερις εισαγγελικές πράξεις καταλήγουν τελικά στο ότι – με τα υπάρχοντα δεδομένα – δεν μπορεί να διαταχθεί νέα έρευνα για την υπόθεση των υποκλοπών.

Παρ’ όλα αυτά, να σημειωθεί ότι η υπόθεση αναμένεται να επανέλθει στο προσκήνιο τον προσεχή Δεκέμβριο, οπότε έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Εφετείου. Τότε δεν αποκλείεται να προκύψουν και νεότερα στοιχεία.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/08/2026 - 15:43
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