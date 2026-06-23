Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Την Τρίτη (23/6), η Google ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε 24 επιπλέον ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ακόμη πέντε κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και του Ηνωμένου Βασιλείου

Βάσει αυτού του προγράμματος, κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να προβάλλει διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει εξουσιοδότηση από τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές προτού οι διαφημίσεις της τεθούν σε ισχύ.

Πρόληψη των διαδικτυακών απατών πριν καν εμφανιστούν

Αυτή η πρόσθετη επαλήθευση βασίζεται στο υφιστάμενο πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένων, το οποίο καλύπτει ήδη πάνω από το 98% των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε όλη την ΕΕ. Σε συνδυασμό με τα συστήματα προστασίας που έχουν αναπτυχθεί με το Gemini, η επαλήθευση της ταυτότητας ενός διαφημιζομένου βοηθά στην αποτροπή επιβλαβών διαφημίσεων πριν καν τις δουν οι χρήστες. Τον προηγούμενο χρόνο, τα συστήματα της Google απέκλεισαν ή αφαίρεσαν περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύρια διαφημίσεις στην ΕΕ.

Η νέα αυτή προϋπόθεση για τους διαφημιζόμενους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω διαφημιζόμενοι διαθέτουν τη σχετική αδειοδότηση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό το πλαίσιο έχει ήδη βοηθήσει την Google να αποκλείσει 327,8 εκατομμύρια μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η επέκταση αυτής της προσέγγισης επαλήθευσης σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες συμβάλλει στην προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των χρηστών στις διαφημίσεις και στις επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω από αυτές.

Η διαδικασία επαλήθευσης για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εφαρμογή θα είναι σταδιακή εφαρμογή και θα γίνει σε φάσεις.

Οι νέες προϋποθέσεις θα εισαχθούν σταδιακά, ενώ οι επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους 30 ημέρες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Εάν ένας διαφημιζόμενος δεν επαληθευτεί εντός 30 ημερών, η Google θα περιορίσει τις διαφημίσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του, μέχρι να ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

Σημειώνεται πως η Google επαληθεύει αυτά τα διαπιστευτήρια ελέγχοντάς τα απευθείας σε σχέση με το σχετικό επίσημο μητρώο σε ολόκληρη την ΕΕ και τον ΕΟΧ.

Αυτή η επέκταση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στις προσπάθειες ολόκληρου του κλάδου για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και την οικοδόμηση ψηφιακής εμπιστοσύνης.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, καθώς η προστασία των χρηστών στο διαδίκτυο αποτελεί μια κοινή, συνεχή προσπάθεια σε όλους τους κλάδους της αγοράς, επεκτείνοντας αυτές τις προϋποθέσεις επαλήθευσης σε περισσότερες χώρες, η Google βοηθά τους Ευρωπαίους πολίτες να βρίσκουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που μπορούν να εμπιστευτούν.