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Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media
Ειδήσεις
19:00 - 09 Αυγ 2026

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών τάσσεται υπέρ της θέσπισης περισσότερων κυβερνητικών κανόνων για τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ασκούν τη δραστηριότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής χρήσης εργαλείων επαλήθευσης ηλικίας, ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μικρότερων παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο αναλυτικά, η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, -η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάστημα έξι ημερών και ολοκληρώθηκε στις 3 Αυγούστου-, διεξάγεται σε μια περίοδο κατά την οποία εταιρείες όπως η Meta Platforms και το YouTube της Google βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες νομικές πιέσεις για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους νεαρούς χρήστες.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (12/8) αναμένεται να ξεκινήσει δίκη σχετικά με τις κατηγορίες εισαγγελέων από πολιτείες των ΗΠΑ ότι η Meta σχεδίασε τα προϊόντα της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους νεαρούς χρήστες.

Σε αυτό το φόντο η Meta, -η οποία αρνείται τις κατηγορίες-, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμα ύψους έως και 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, εάν οι πολιτείες δικαιωθούν. Ξεχωριστά, δικαστήριο της πολιτείας του Νέου Μεξικού διέταξε την Πέμπτη τη Meta να καταβάλει 567 εκατομμύρια δολάρια σε ταμείο για την ψυχική υγεία των εφήβων και να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών της για τους νεαρούς χρήστες, αφού έκρινε ότι η εταιρεία ευθύνεται για την πρόκληση βλάβης στην ευημερία των παιδιών.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες τεχνολογίας βρίσκονται επίσης αντιμέτωπες με ολοένα και εντονότερο έλεγχο από τους Αμερικανούς νομοθέτες για τον αντίκτυπό τους στους νέους. Περισσότερες από δώδεκα πολιτείες έχουν θεσπίσει νόμους που ρυθμίζουν την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της ασφάλειάς τους στο διαδίκτυο.

Από την άλλη πλευρά, η NetChoice, ένας κλαδικός φορέας που υποστηρίζεται από κολοσσούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, -όπως η Meta, το TikTok και η Snap-, έχει προσφύγει κατά νόμων που υποχρεώνουν τις εφαρμογές να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών τους. Υποστηρίζει δε ότι τέτοιοι νόμοι παραβιάζουν τις συνταγματικά κατοχυρωμένες προστασίες της ελευθερίας του λόγου.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Περίπου το 61% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση -μεταξύ αυτών το 71% των Δημοκρατικών και το 62% των Ρεπουμπλικανών- δήλωσαν ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρειάζονται αυστηρότερη εποπτεία. Η υποστήριξη μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων ήταν χαμηλότερη, καθώς πολλοί από αυτούς δήλωσαν ότι δεν είναι βέβαιοι για τη θέση που τηρούν.

Η δημοσκόπηση έδειξε επίσης ότι το 66% υποστηρίζει νόμους που θα υποχρεώνουν τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να χρησιμοποιούν εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας, προκειμένου να εμποδίζουν παιδιά κάτω των 16 ετών να αποκτούν πρόσβαση στις πλατφόρμες τους. Η μεγαλύτερη υποστήριξη καταγράφηκε μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, με το 74% να τάσσεται υπέρ της ιδέας, έναντι 69% των Δημοκρατικών.

Να σημειωθεί ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο δεν έχει μέχρι στιγμής ψηφίσει νομοθεσία με στόχο την προστασία των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών -85%- θεωρεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προκαλέσουν εθισμό στα παιδιά, ενώ αντίστοιχα υψηλό ποσοστό πιστεύει ότι η χρήση τους μπορεί να είναι επιβλαβής για την ψυχική τους υγεία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Οι χρήστες αγαπούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρ’ όλα αυτά, οι Αμερικανοί δηλώνουν επίσης ότι τους αρέσουν πολύ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το 70% να αναφέρει ότι ο χρόνος που περνά στις πλατφόρμες είναι διασκεδαστικός, ενώ μόλις το 35% λέει ότι του προκαλεί άγχος.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι Αμερικανοί εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το αν κάνουν υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με το 52% να δηλώνει ότι περνά καθημερινά υπερβολικά πολύ χρόνο σε αυτά, ενώ το 43% θεωρεί ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με τη συμμετοχή 4.505 ενηλίκων στις ΗΠΑ, και έχει περιθώριο σφάλματος δύο ποσοστιαίων μονάδων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

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