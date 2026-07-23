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ΗΠΑ κατά Ε.Ε. για το πρόστιμο στην Google: Στοχοποιείτε τις αμερικανικές εταιρείες
Ειδήσεις
23:15 - 23 Ιουλ 2026

ΗΠΑ κατά Ε.Ε. για το πρόστιμο στην Google: Στοχοποιείτε τις αμερικανικές εταιρείες

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αφορμή το πρόστιμο ύψους 890 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Google, υποστηρίζοντας ότι η στάση των Βρυξελλών απέναντι στις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες θέτει σε κίνδυνο τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις.

Ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ για την Google δυσχεραίνουν τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών και υπονομεύουν την προσπάθεια διατήρησης σταθερού εμπορικού πλαισίου.

«Ένας ουσιαστικός διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο σε περίοδο αποκλιμάκωσης», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι τελευταίες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργούν «πραγματικό κίνδυνο» για τη συνέχιση της διατλαντικής εμπορικής σταθερότητας.

Ο Γκριρ υποστήριξε ότι το πρόστιμο στην Google εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ που, όπως είπε, στοχεύει τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Παρέπεμψε, μάλιστα, και στις πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act), οι οποίες αφορούν το λειτουργικό σύστημα Android και τις υπηρεσίες αναζήτησης της Google.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των χρηστών, ενώ υποστήριξε ότι οδηγούν σε εξαναγκασμένη μεταφορά τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, επιβάλλοντας παράλληλα δυσανάλογες οικονομικές κυρώσεις στις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Κλείνοντας, ο Γκριρ υπογράμμισε ότι, παρά τις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί σταθερότητας και προβλεψιμότητας στις εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής εντείνουν την αβεβαιότητα για τις αμερικανικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς την ευρωπαϊκή αγορά.

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