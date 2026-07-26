ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πίσω στη δεκαετία του &#039;90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη
Γιώργος Ραυτόπουλος
17:20 - 26 Ιουλ 2026

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Γιώργος Ραυτόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Γάλλος δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Νικολά Γκιγιού βρέθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, από τη μία στιγμή στην άλλη, πίσω στη... δεκαετία του 1990.

Αυτό ήταν συνέπεια της απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις εναντίον του. Ο λόγος ήταν ότι εκείνος και συνάδελφοί του εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τα εγκλήματα της ισραηλινής κυβέρνησης στη Γάζα.

Έκτοτε, πέρα από την απαγόρευση εισόδου του στις ΗΠΑ, ο δικαστής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μια σειρά από πιστωτικές και τραπεζικές κάρτες καθώς η Visa και η Mastercard κυριαρχούν στις διεθνείς πληρωμές και μπλοκάρουν, εξαιτίας των κυρώσεων, μεγάλο μέρος των διαδικτυακών αγορών και μεταφορών χρημάτων.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποκαλύπτει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της τεχνολογικής εξάρτησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ. Ίσως να μην ήταν πλήρως αντιληπτό, πριν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πόσο ισχυρούς μοχλούς πίεσης διαθέτουν οι Αμερικανοί έναντι της Ευρώπης.

Γι' αυτό και οι περισσότεροι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βλέπουν άλλη εναλλακτική από την προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Το εγχείρημα, ωστόσο, είναι εξαιρετικά σύνθετο, καθώς δεν αφορά μόνο τους πολέμους ή την άμυνα, αλλά και την ίδια την καθημερινότητά μας, όπως απέδειξε η περίπτωση του δικαστή Γκιγιού.

Η Ευρώπη παραμένει μια τεχνολογική... αποικία

Η Ευρώπη παραμένει σήμερα, de facto, μια τεχνολογική αποικία των ΗΠΑ.

Η Meta και οι εφαρμογές της είναι αμερικανικής προέλευσης. Το PayPal θεωρείται γέννημα-θρέμμα του Ίλον Μασκ. Η Google είναι επίσης αμερικανικής προέλευσης. Η Microsoft κατέχει το 73%-80% της αγοράς λογισμικού παραγωγικότητας στον δημόσιο τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κρίσιμους τομείς, όπως τα υπουργεία, τα δικαστήρια και τα δημόσια νοσοκομεία, η χρήση εφαρμογών όπως το Outlook και το Word συχνά ξεπερνά το 90%.

Παράλληλα, από την πανδημία και έπειτα έχει προστεθεί στην καθημερινότητά μας και η δημοφιλής κινεζική εφαρμογή TikTok, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πραγματική έκρηξη στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, με αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Anthropic και η OpenAI να επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η τεχνολογία ως πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού

Πάντως, οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεν διαμορφώνουν πλέον μόνο την καθημερινότητά μας μέσω των υπηρεσιών τους, αλλά επηρεάζουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες μέσω της οικονομικής και τεχνολογικής ισχύος που έχουν συγκεντρώσει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση της NASA από ιδιωτικούς παρόχους, όπως η SpaceX του Ίλον Μασκ και η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος. Χωρίς αυτούς, τα σχέδια των ΗΠΑ για επιστροφή στο διάστημα θα συναντούσαν σοβαρά εμπόδια. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι τεχνολογικοί κολοσσοί διαθέτουν τέτοια οικονομική και τεχνολογική ισχύ, ώστε να λειτουργούν ως αυτόνομοι γεωπολιτικοί δρώντες, με επιρροή συγκρίσιμη με εκείνη πολλών κρατών, χωρίς βέβαια να παύουν να εξαρτώνται από το κανονιστικό πλαίσιο που αυτά επιβάλλουν.

Στην ουσία, οι νέες τεχνολογίες – είτε πρόκειται για τις ψηφιακές πλατφόρμες είτε για την Τεχνητή Νοημοσύνη – αποτελούν πλέον πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Όποιος τις ελέγχει εδραιώνει την κυριαρχία του. Μάλιστα, στον αγώνα για την πρωτοκαθεδρία στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν διαφαίνεται, προς το παρόν, κανένας ουσιαστικός φραγμός ή διάθεση αυτοπεριορισμού από τους ισχυρούς παίκτες, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει τον κόσμο σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Η ευρωπαϊκή απάντηση

Εξαίρεση αποτελούν οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, οι οποίες συναντούν, ωστόσο, ισχυρές αντιστάσεις τις ΗΠΑ, την Κίνα και τους ίδιους τους τεχνο-ολιγάρχες.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο έτος η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους 700 εκατ. ευρώ στις Apple και Meta για παραβάσεις της ευρωπαϊκής ψηφιακής νομοθεσίας, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ για παραβίαση των κανόνων που αφορούν τον έλεγχο του περιεχομένου. Σε αυτά προστέθηκε την Πέμπτη (23/7) και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων στις ψηφιακές αγορές, εξέλιξη που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν δίστασε να απειλήσει, για ακόμη μία φορά, την Ευρωπαϊκή Ένωση με κυρώσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιταχύνει την τεχνολογική της απεξάρτηση από τις ΗΠΑ και να βρει έναν κώδικα συνεννόησης με τους τεχνο-ολιγάρχες. Πρόκειται βέβαια για ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, το οποίο απαιτεί υπομονή και λεπτούς χειρισμούς. Ως πυξίδα μπορούν να λειτουργήσουν οι δηλώσεις του δικαστή Νικολά Γκιγιού:

«Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος να απαντήσουμε σε αυτές τις κυρώσεις είναι να οικοδομήσουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση, η οποία θα στηρίζεται σε ισχυρή οικονομική βάση και θα διαθέτει επαρκή πολιτική και οικονομική ισχύ. Είμαι 50 ετών. Εχω ζήσει και τη δεκαετία του ’90. Δεν είναι εύκολο, αλλά ξέρω πώς να τα βγάλω πέρα. Αν όμως οι κυρώσεις επιβάλλονταν σε νέους ανθρώπους, γύρω στα 25, που έχουν ολόκληρη τη ζωή τους στο διαδίκτυο, πιστεύω ότι αυτό που βιώνω σήμερα θα ισοδυναμούσε με πραγματικό κοινωνικό θάνατο.»

Τελευταία τροποποίηση στις 26/07/2026 - 17:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα
Ειδήσεις

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο
Ειδήσεις

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων
Ειδήσεις

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο
Ειδήσεις

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς
Ειδήσεις

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ