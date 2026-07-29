Porsche: Άλμα 34% στα κέρδη με «όχημα» τα premium μοντέλα

Η Porsche επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις της για το σύνολο του 2026, καθώς η κερδοφορία της παρουσίασε σημαντική βελτίωση στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η προσπάθεια αναστροφής της πορείας της εταιρείας αρχίζει να αποδίδει αποτελέσματα.

Τα λειτουργικά κέρδη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ενισχύθηκαν κατά 34%, φτάνοντας τα 1,35 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας παράλληλα τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Η Porsche απέδωσε τη βελτίωση αυτή στην αυστηρότερη πολιτική ελέγχου του κόστους, στη διαχείριση των τιμών, αλλά και στη στρατηγική ενίσχυσης των πωλήσεων των πιο ακριβών και υψηλότερου περιθωρίου μοντέλων της.

Τα οικονομικά αποτελέσματα αποτελούν μια πρώτη θετική εξέλιξη για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Μίκαελ Λάιτερς (Michael Leiters), ο οποίος καλείται να επαναφέρει την Porsche σε τροχιά ανάπτυξης, μετά από μια δύσκολη περίοδο που σημαδεύτηκε από τη μείωση της ζήτησης στην Κίνα, τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών και τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για πολυτελή ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η 911 ενίσχυσε τα περιθώρια κέρδους

Παρά το γεγονός ότι οι συνολικές παραδόσεις οχημάτων μειώθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, κυρίως εξαιτίας της υποχώρησης της κινεζικής αγοράς, η κερδοφορία της Porsche ενισχύθηκε χάρη στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου πωλήσεων.

Οι παραδόσεις της εμβληματικής 911 αυξήθηκαν περίπου 20%, με τις εκδόσεις GTS, Turbo και GT να αποτελούν σημαντικό παράγοντα της ανόδου. Η επίδοση αυτή περιόρισε τις απώλειες από τη μειωμένη ζήτηση για τα μοντέλα Macan, Panamera και Taycan.

Η απόφαση της Porsche να διατηρήσει αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης προσφέρει στη διοίκηση επιπλέον χρόνο ώστε να αποδείξει ότι η μείωση του κόστους και η αλλαγή στη σύνθεση των πωλήσεων μπορούν να οδηγήσουν ξανά την εταιρεία στα υψηλά περιθώρια κέρδους που είχε πετύχει μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2022.

Την ίδια στιγμή, αρκετές ανταγωνίστριες εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε υποβάθμιση των εκτιμήσεών τους. Η BMW μείωσε τον Ιούνιο τις προβλέψεις της για τα περιθώρια κερδοφορίας, επικαλούμενη τη μειωμένη δυναμική της κινεζικής αγοράς και τις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ η Audi αναθεώρησε προς τα κάτω αυτή την εβδομάδα τις προβλέψεις της για πωλήσεις και κερδοφορία.

Ο Μίκαελ Λάιτερς αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Porsche στους επενδυτές κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κεφαλαιαγορών (Capital Markets Day), η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.