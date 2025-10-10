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Lamda Development: Ο Γιάννης Στουρνάρας επισκέφθηκε το έργο του Ελληνικού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20:28 - 10 Οκτ 2025

Lamda Development: Ο Γιάννης Στουρνάρας επισκέφθηκε το έργο του Ελληνικού

Reporter.gr Newsroom
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Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μαζί με τους συνεργάτες του, επισκέφτηκαν σήμερα (10/10) τις εγκαταστάσεις της LAMDA Development για να ενημερωθούν για την πρόοδο των έργων στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με ανάρτηση της LAMDA Development, η επίσκεψη ξεκίνησε με μια ξενάγηση στο υπερσύγχρονο Experience Centre και την διαδραστική μακέτα του The Ellinikon, όπου ο κ. Στουρνάρας είχε την ευκαιρία να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την μεγαλύτερη αστική ανάπτυξη της χώρας.

Η επίσκεψη συνεχίστηκε με περιήγηση στα εργοτάξια των The Ellinikon Mall, του Ρέματος Τραχώνων, της Υπογειοποίησης της Ποσειδώνος και του The Ellinikon Sports Park, με τελευταίο σταθμό τον Riviera Tower.

Η LAMDA Development τόνισε ότι το έργο του The Ellinikon δεν είναι μόνο μια τρέχουσα κατασκευαστική δραστηριότητα, αλλά μια διαδικασία που διαμορφώνει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στο μέλλον, χαρακτηρίζοντας το ως μια ζωντανή απόδειξη της φιλοσοφίας τους για τον εκσυγχρονισμό του χώρου και της αστικής εμπειρίας.

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