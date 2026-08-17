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Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε
Ανεμοδείκτης
09:43 - 17 Αυγ 2026

Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για το Ελληνικό και δεν εισακούστηκε

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή το θάνατο του Στέφανου Μάνου επανέρχονται στο προσκήνιο ορισμένες από τις προτάσεις που είχε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο.

Άλλες ακούγονται ευχάριστα, άλλες ξενίζουν, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να πει πως ο Στέφανος Μάνος δεν ήταν ένας ενεργός πολιτικός με όραμα και ιδέες.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση είχε καταθέσει και το μακρινό 2007, όταν ακόμα ήταν υπό συζήτηση το πώς θα αξιοποιηθεί το παλιό αεροδρόμιο στο Ελληνικό.

Ο Μάνος είχε καταθέσει μία πρόταση που κατά την άποψή του θα μπορούσε να βοηθήσει ολόκληρη την Αθήνα και όχι μόνο τα νότια Προάστια.

«Η έκταση του παλαιού αεροδρομίου είναι 5.200 στρέμματα. Αν το 50% της έκτασης δοθεί σε κοινή χρήση (1600 στρέμματα για δρόμους και πλατείες και 1000 στρέμματα για πάρκα και κήπους), τα υπόλοιπα 2.600 στρέμματα ως οικοδομήσιμα οικόπεδα έχουν αξία που με βεβαιότητα υπερβαίνει τα 4,0 δις ευρώ. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει λοιπόν ιδιοκτησία στο Ελληνικό αξίας 4 δις € και το ερώτημα είναι ποια είναι η καλύτερη αξιοποίησή της.

Η γνώμη είναι ότι με τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να απαλλοτριωθούν 20 εκτάσεις των 100 στρεμμάτων στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας και να δημιουργηθούν 20 κήποι των 100 στρεμμάτων. Η Κυψέλη μπορεί να αποκτήσει Κήπο. Το ίδιο και ο Κολωνός, το Περιστέρι, το Αιγάλεω κ.ο.κ. Ως μέτρο σύγκρισης ο Εθνικός Κήπος χωρίς το Ζάππειο δεν ξεπερνά τα 200 στρέμματα».

Και πρόσθετε: «Αν η Αθήνα διέθετε ήδη τέτοιους κήπους κοντά στους χώρους κατοικίας και αν οι αξίες γης ήταν χαμηλές θα μπορούσα να δεχθώ τη λογική διαμόρφωσης ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου στα προάστια. Αλλά με τα σημερινά πολεοδομικά δεδομένα θεωρώ την επιλογή επίδειξη ματαιόδοξου νεοπλουτισμού».

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