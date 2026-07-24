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Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής
Οικονομία
12:56 - 24 Ιουλ 2026

Στουρνάρας για οικονομία: Η διεθνής κοινότητα μιλά για θαύμα - Απαραίτητοι οι έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη διατήρησης της πολιτικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά και συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στο Open, ο Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε στην πορεία της χώρας μετά την κρίση, στις προκλήσεις της οικονομικής πολιτικής, στα σενάρια εκλογών, αλλά και στην ανάγκη να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

«Δεν είναι δουλειά μου να σχολιάζω εκλογικά σενάρια»

Κληθείς να σχολιάσει τα πολιτικά σενάρια και τις πιθανές εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι δεν αρμόζει στον ρόλο του κεντρικού τραπεζίτη να τοποθετείται για υποθέσεις που αφορούν τις εκλογές.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει πως μπορεί να επιτυγχάνει ευρύτερες συναινέσεις σε κρίσιμες περιόδους.

«Η χώρα, εάν θέλει, μπορεί να βρει συναινέσεις ευρύτατες. Υπάρχει περιθώριο συναινέσεων και σε δύσκολες περιστάσεις. Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη και εύχομαι και σήμερα να έχουμε κουλτούρα συναινέσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «δεν είναι δουλειά μου να σχολιάσω ένα κόμμα Σαμαρά».

«Τα παθήματα πρέπει να έγιναν μαθήματα»

Ο κ. Στουρνάρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική κρίση και στις πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επιστρέψει σε πρακτικές του παρελθόντος.

«Θέλω να πιστεύω ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα, ώστε να μην ξαναζήσουμε καταστάσεις της πρώτης πενταετίας – δεκαετίας του 2000 και του πρώτου εξαμήνου του 2015», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, τότε εφαρμόστηκε μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που οδήγησε σε εκτίναξη του δημόσιου χρέους.

«Τα μνημόνια ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Τα πλήρωσαν πολλοί και δυστυχώς δεν γινόταν αλλιώς. Οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται δεν υπάρχουν», ανέφερε.

Παράλληλα, εξήρε τη στάση των πολιτικών δυνάμεων που στήριξαν τις δύσκολες αποφάσεις εκείνης της περιόδου.

«Συναίνεσαν τότε τρία κόμματα και μπράβο τους», είπε χαρακτηριστικά.

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«Καταστροφή θα ήταν η έξοδος από το ευρώ»

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υποστήριξε ότι η πραγματική απειλή για τη χώρα δεν ήταν τα μνημόνια, αλλά το ενδεχόμενο εξόδου από το ευρώ.

«Καταστροφή δεν ήταν τα μνημόνια. Καταστροφή θα ήταν να βγαίναμε από το ευρώ και να ήμασταν μια χώρα που θα μπαίναμε σε μεγαλύτερες περιπέτειες», τόνισε.

Όπως ανέφερε, η σημερινή εικόνα της οικονομίας έχει αλλάξει σημαντικά: «Η διεθνής κοινότητα μιλάει για οικονομικό θαύμα».

Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η Ελλάδα σήμερα αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών οικονομιών και μειώνει το δημόσιο χρέος.

«Υπάρχουν ευάλωτοι πολίτες, όμως η χώρα βρέθηκε στο χιλιοστό, στον γκρεμό», ανέφερε, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που είχε αντιμετωπίσει η οικονομία.

«Δεν υπάρχει περιθώριο για περισσότερες δαπάνες»

Αναφερόμενος στις κυβερνητικές παροχές και στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, ο διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι τα περιθώρια παραμένουν περιορισμένα.

«Σήμερα, για να μπορείς να δώσεις παραπάνω παροχές, πρέπει να έχεις μια οροφή δαπανών. Για να δώσεις κάτι, πρέπει να κόψεις κάτι άλλο. Είμαστε στο όριο, δεν υπάρχει περιθώριο για περισσότερες δαπάνες», υπογράμμισε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη στρατηγική μείωσης του δημόσιου χρέους μέσω των δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

«Αυτή τη στιγμή το όφελος της χώρας είναι ότι μειώνει το δημόσιο χρέος. Επειδή μειώνεται το χρέος, η Ελλάδα μειώνει τα spreads. Καλά κάνουμε και εξοφλούμε το χρέος με τα υπερπλεονάσματα», σημείωσε.

Για τη φορολογία: «Υψηλοί έμμεσοι φόροι λόγω φοροδιαφυγής»

Ο Γιάννης Στουρνάρας αναφέρθηκε και στο φορολογικό σύστημα, εξηγώντας ότι η υψηλή επιβάρυνση μέσω έμμεσων φόρων συνδέεται με τη μεγάλη φοροδιαφυγή στους άμεσους φόρους.

«Έχουμε υψηλούς έμμεσους φόρους γιατί έχουμε πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή στους άμεσους», ανέφερε.

Για τη φορολογία στα καύσιμα, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης.

«Σε όλη την Ευρώπη έχουμε υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Εμείς ως Ελλάδα είμαστε περίπου στη μέση», δήλωσε.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κατέληξε ότι η συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, η σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις ώστε η χώρα να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.

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