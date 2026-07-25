ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Στουρνάρα: Είμαστε υπέρ της δίκαιης «τρέλας» για την καταβολή 13ης σύνταξης

Η αντικοινωνική ρητορική Μητσοτάκη, για το τάχα δημοσιονομικό ανέφικτο της καταβολής 13ης σύνταξης, αυτής που όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την εισήγαγε στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία την ψήφισε για να την καταργήσει στη συνέχεια, βρίσκει αναμενόμενο σύμμαχο τον Διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα, αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Και συνεχίζει στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας ότι: «Ο «ισόβιος» εθνικός τραπεζίτης έκανε λόγο για «τρέλες» σε συνέντευξή του, αναφερόμενος σε παροχές, όπως η 13η σύνταξη, που σύμφωνα με αυτόν δεν έχουν αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου.

Η απόλυτη διάσταση ανάμεσα στη δεξιά, νεοφιλελεύθερη πολιτική και τα συμφέροντα της πλειοψηφίας της κοινωνίας εμφανίζεται ανάγλυφη για μία ακόμη φορά.

Με τους συνταξιούχους να υφίστανται τις οδυνηρές συνέπειες της ακρίβειας στα τρόφιμα, των υψηλών υγειονομικών δαπανών, της ακριβής ενέργειας και στέγης, η στήριξή τους, έστω με ένα μέρος, από τα υπερπλεονάσματα θεωρείται «τρέλα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δηλώνει υπέρ αυτής της «τρέλας». Έχοντας καταθέσει και σχετική τροπολογία από κοινού με τη Νέα Αριστερά, επαναλαμβάνει τη θέση του για: την επαναφορά της 13ης σύνταξης, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, και την κατάργηση/ενσωμάτωση προσωπικής διαφοράς.

Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού και υπέρ των «αναξιοπαθούντων» μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Γι’ αυτά πάντα θα υπάρχει «δημοσιονομικός χώρος».