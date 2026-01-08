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«Ναι» από τους αγρότες σε συνάντηση με Μητσοτάκη στο Μαξίμου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:10 - 08 Ιαν 2026

«Ναι» από τους αγρότες σε συνάντηση με Μητσοτάκη στο Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
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Το κάλεσμά του προς τους αγρότες για συνάντηση με τον πρωθυπουργό επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σήμερα (Πέμπτη, 8/1), με τους ίδιους να ανταποκρίνονται θετικά και να δέχονται να πραγματοποιηθεί συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα.  

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα», εξήγησε στη συνέχεια.

Οι αγρότες έκαναν δεκτή τη νέα πρόσκληση της κυβέρνησης και αναμένεται το Σαββατοκύριακο να διενεργηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα αναλάβει την εκπροσώπηση κατά τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη.

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