Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων: Μπαράζ αποκλεισμών σε εθνικές οδούς και τελωνεία

Κλιμακώνονται από σήμερα (8/1) οι κινητοποιήσεις των αγροτών, όπως αποφάσισαν χθες στις γενικές τους συνελεύσεις, και έτσι προχωρούν σε πολύωρους αποκλεισμούς του οδικού δικτύου, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδα δηλώνουν απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής συντονιστικής επιτροπής των μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα και αποφάσισε κλιμάκωση έως την Παρασκευή (9/1).

Τονίζουν πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες δεν λύνουν στην πραγματικότητα τα υφιστάμενα προβλήματα και άρα «η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο».

Τα ενεργά μπλόκα και οι κλειστοί δρόμοι

Στο μπλόκο της Νίκαιας, από τις 11.30 π.μ. έκλεισαν οι σήραγγες των Τεμπών, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων.

Στο μπλόκο του Ε65 και στα διόδια του Λόγγου, όπου παραμένουν αγρότες από Καρδίτσα και Τρίκαλα, αποφασίστηκε, επίσης, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Έτσι, οι αγρότες της Καρδίτσας θα κατευθυνθούν προς τον Μπράλο και των Τρικάλων στο Μουργκάνι.

Μάλιστα, καθώς ο Μπράλος αποτελεί νευραλγικό σημείο αναμένεται να ενισχυθούν οι κινητοποιήσεις στην περιοχή με αγρότες τόσο από την Καρδίτσα, όσο και από τον Δομοκό και την Αταλάντη. Στόχος τους είναι το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και τον πλήρη αποκλεισμό του οδικού δικτύου πριν από το μεσημέρι.

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Σε 4ήμερο αποκλεισμό της Αθηνών – Λαμίας και τον παράδρομων, στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας, προχώρησαν οι αγρότες που συγκεντρώνονται στην περιοχή, ενώ η Τροχαία έχει προβεί σε εκτροπές της κυκλοφορίας. Έτσι, στο ρεύμα από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κατευθύνονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι - Παλαιός Λεβέντης, συνεχίζοντας προς Ορχομενό, Λιβαδειά και Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Ριτσώνα, στο 75o χιλιόμετρο.

Όσον αφορά το ρεύμα ανόδου προς Λαμία, η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται από το ύψος της Ριτσώνας. Τα οχήματα κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με τελικό σημείο, μέχρι στιγμής, την περιοχή του Μπράλου.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Θήβας.

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών και αφορούν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Έτσι, μέχρι νεωτέρας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης, στο 438ο χιλιόμετρο, έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης, στο 434ο χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου.

Στο μεταξύ, το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια στις γραμμές Θεσσαλονίκη - Αθήνα και αντίστροφα, παρά την κλιμάκωση των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων. Σημειώνει ωστόσο ότι καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις έως και πέντε ώρες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj23chrwfb5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κλειστή και η Ιόνια Οδός – Αποκλεισμοί σε Αχαΐα και Ηλεία

Λίγο μετά τις 11 π.μ. έκλεισε και η Ιόνια Οδός από τους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου, ενώ η κυκλοφορία επιτρέπεται μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Σε αποκλεισμούς δρόμων προχώρησαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Ηλείας. Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στον κόμβο Χανάκια και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

Σε αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχώρησαν οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, θα προχωρούσαν σε διήμερο αποκλεισμό από σήμερα στις 10 το πρωί.

Διήμεροι αποκλεισμοί στα τελωνεία

Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και το Σάββατο κλειστό θα είναι το τελωνείο του Προμαχώνα για την είσοδο και την έξοδο φορτηγών παντός τύπου, ενώ για τις ώρες διέλευσης των ι.χ επιβατικών οχημάτων θα αποφασίζεται περιοδικά κατά τη διάρκεια του 48ωρου αποκλεισμού το τι μέλλει γενέσθαι.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα αποκλείσουν τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, ενώ τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία θα εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς. Το μπλόκο έχει στηθεί περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκινά στις 11 το πρωί, με κλείσιμο εισόδου και εξόδου για όλα τα φορτηγά, τα ι.χ επιβατικά οχήματα και τα τουριστικά λεωφορεία. Ωστόσο, οι παραγωγοί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διέλευσης των ι.χ επιβατηγών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων περιοδικά και για συγκεκριμένες ώρες, σύμφωνα με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκινά στις 6 το απόγευμα, με αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι.

Επιπλέον, με συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου της Σκύδρας, από τις 4:30 το μεσημέρι και για 3,5 ώρες, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Η απόφαση ελήφθη στη γενική συνέλευση των παραγωγών του Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας και υλοποιείται σε συνέχεια των κατευθύνσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Οι παραγωγοί θα μεταβούν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα και, όπως τονίζουν, στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθεί η ανάγκη άμεσων και ουσιαστικών παρεμβάσεων, ώστε να καταστεί βιώσιμη η αγροτική παραγωγή. Οι επόμενες κινήσεις τους θα καθοριστούν από τις εξελίξεις πανελλαδικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfj1ry7f246x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}